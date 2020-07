Carla Coloma Abufhele, bailarina de origen palestino, comenzó a los 15 años aprendiendo danza árabe y una década después formó su propia academia. En enero sus sueños comenzaban a despegar, pero dos meses después llegó la pandemia.

“Mi primera sensación fue de rendirme. ‘Hasta aquí llegué, no voy a poder seguir haciendo clases’. Una parte de mí también se rehusaba al tema online”, sincera la bailarina de 25 años.

Pero todo cambió cuando comenzó a subir videos a Instagram enseñando pasos de danza. Gracias a la buena recepción, partió dando clases gratuitas y sus seguidores aumentaron de 1.600 a 23 mil. Tras este éxito, se lanzó con las clases pagadas a través de Zoom y transformó su negocio de clases presenciales a hacerlas mediante videollamadas.

“Lo online me ayudó mucho a potenciar mi negocio y me voy a quedar con esto. No lo voy a abandonar, porque es un rubro al que no esperé jamás integrarme y me ha ayudado un montón”, subraya Carla.

Hasta los rubros menos pensados han encontrado una salida en la digitalización de sus empresas, como Alla Medical Group, pyme comercializadora de equipos médicos relacionados a la estética, la que acostumbraba a realizar sus ventas y capacitaciones de manera presencial.

Desde siempre han realizado capacitaciones de manera presencial en una sala con todos los equipos necesarios, por lo que nunca pensaron que podrían hacerlo con óptimos resultados a través de Internet.

Carlos Cortés, gerente de calidad y gestión de Alla Medical Group, destaca que con la plataforma online “nuestros clientes de Arica a Punta Arenas pueden realizar sus capacitaciones y cursos como si estuvieran de forma presencial. Internet ha sido vital, ya que por ahí también podemos hacer nuestro e-comerce”.

Según la Asociación Chilena de Empresas de Tecnologías de la Información, las pymes que digitalicen sus procesos este año incrementarán sus beneficios en un 12%.

“Estar digitalizados permite ser ágil, vender más, vender a un menor costo y reinventarnos en nuestros procesos internos de negocios”, detalla Tristán Riquelme, gerente de marketing y productos Entel Empresas.

Ahí la importancia de adaptarse a los nuevos tiempos. Es por eso que pymes de todo el país pueden participar del proyecto Digitalizados de Entel, que impulsará la transformación digital de 100 pequeñas y medianas empresas.