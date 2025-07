Yunerki Ortega ya es chileno: Senado aprueba su nacionalización por gracia con amplia mayoría

El destacado paratleta cubano, que decidió quedarse en Chile tras los Panamericanos Santiago 2023, fue reconocido oficialmente como chileno tras la aprobación del Senado con amplia mayoría. “Es un sueño cumplido”, dijo Ortega, quien ahora apunta a competir en Los Ángeles 2028 representando a su nuevo país.

Yunerki Ortega ya es chileno. El Senado aprobó este martes, con amplia mayoría y solo una abstención, el proyecto de nacionalización por gracia del destacado deportista paralímpico, quien decidió quedarse en nuestro país tras escapar de la delegación cubana durante los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Santiago 2023.

Desde esa difícil decisión, Ortega ha reconstruido su vida en Chile, enfrentando nuevos desafíos. Aunque no puede competir actualmente en su especialidad original —la natación paralímpica—, ha canalizado su talento hacia el paratriatlón, disciplina en la que ya comienza a destacar. El pasado 7 de junio obtuvo medalla de bronce en el Campeonato Panamericano específico realizado en Chile, logrando además una marca que lo posiciona entre los diez mejores del mundo en esta especialidad.

Su trayectoria es impresionante: ha participado en cinco Juegos Parapanamericanos, con un total de 7 medallas y 2 récords continentales. Además, ha sido reconocido como uno de los ocho mejores nadadores paralímpicos del planeta y cuarto a nivel americano.

“Obtener la nacionalidad chilena es un sueño cumplido y, a la vez, una forma de seguir adelante con mi carrera. Ahora puedo pensar en llegar a Los Ángeles 2028 representando a Chile. Estoy profundamente agradecido”, declaró emocionado Ortega tras la votación en el Senado.

Conmovido, también recordó una promesa personal: “Le prometí a mi madre que seguiría luchando, como lo he hecho toda mi vida. Porque un problema, una enfermedad o una caída también es una oportunidad. No me canso de agradecer a quienes me han dado la mano, a este Congreso y a este país que me abrió las puertas”.

La tramitación de su nacionalidad

La iniciativa fue impulsada por la diputada Erika Olivera y patrocinada por los parlamentarios Rubén Oyarzo, Carolina Tello y Francesca Muñoz. Para Olivera, este caso representa el valor de una migración bien encauzada: “No tengo dudas del tremendo aporte que significa Yunerki para el deporte chileno, al igual que lo han sido Yasmani Acosta o Santiago Ford. Y no hablo solo de medallas: hablo de experiencias, de disciplina, de comunidad”.

La diputada también llamó a reflexionar sobre la situación de otros deportistas migrantes: “En Chile hay niñas y niños que han vivido toda su vida aquí, que tienen residencia y que compiten por el país, pero que ven truncadas sus carreras al no poder acceder a la nacionalidad. Esto no es regalar la ciudadanía: es un acto de justicia, de humanidad y de reconocimiento”.