El Barcelona y la Juventus llegaron a un acuerdo para el trueque de los jugadores Miralem Pjanic y Arthur Melo, quienes cambiarán de club al finalizar la actual temporada.

Lee también: Angelo Araos entre los ocho futbolistas contagiados con COVID-19 en Corinthians

A través de sus redes oficiales, el club blaugrana anunció el traspaso del brasileño por 72 millones de euros, y minutos más tarde oficializó la llegada del volante bosnio por 60 millones de euros.

El jugador de 30 años firmará hasta 2024 en el equipo catalán y peleará un puesto con Arturo Vidal en el mediocampo, en caso de que el chileno se mantenga en el equipo.

Lee también: Alexis ingresó en el segundo tiempo y aportó a la remontada del Inter

Pjanic, quien jugó el mundial de 2014 con su selección, brilló en equipos como el Metz y el Olympique de Lyon, antes de consolidarse en la Roma y luego en la Juventus, donde ganó tres títulos de Serie A y podría sumar uno más al final de esta campaña.

“Estoy muy feliz, lo daré todo por este club ¡Nos vemos pronto!”, dijo mediocampista en un video que divulgado por el propio Barcelona.

LATEST NEWS | Agreement with @juventusfcen for the transfer of @arthurhromelo

— FC Barcelona (@FCBarcelona) June 29, 2020