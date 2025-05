“Apuntamos al podio”: La historia del trío de jóvenes chilenos que busca hacer historia en el Mundial de vela

Benjamín Guzmán (20) y Diego Natho (22) lideran un equipo que se prepara para representar a Chile en el Campeonato Mundial y el Europeo de vela clase Lightning. En conversación con CNN Chile, explican por qué creen que pueden estar entre los mejores del mundo.

El trío conformado por Benjamín Guzmán, Diego Natho y Rodrigo Robles está a un paso de representar a Chile en dos de las citas más importantes de la vela mundial: el Campeonato Europeo y el Mundial de la clase Lightning, que se disputarán en Grecia.

Tras quedar segundos en el selectivo nacional —solo detrás del equipo panamericano— los chilenos se alistan para enfrentar a los mejores del mundo con un objetivo claro: subir al podio.

En entrevista con CNN Chile, Benjamín Guzmán, estudiante de Ingeniería Comercial y velerista desde los siete años, detalla cómo nació este proyecto, cómo se preparan y por qué creen que pueden hacer historia. Junto a Diego Natho, su primo y compañero de equipo, lideran un esfuerzo juvenil que combina alto rendimiento, estudios universitarios y una apuesta por dejar a Chile en lo más alto.

Las aspiraciones en vela

—¿Cómo nació tu relación con la vela y cómo se formó este equipo con Diego Natho y Rodrigo Robles?

—Benjamín Guzmán (BG): Mi vínculo con la vela comenzó a los 7 años, cuando mi papá —quien también representó al país— me llevó por primera vez al mar. Desde entonces no solté el deporte. He navegado en varias clases, partiendo en Optimist hasta los 15, y ahora estoy en Lightning.

Con Diego, que además es mi primo, siempre hemos estado cerca. Formamos equipo y sumamos a Rodrigo Robles, que es uno de los navegantes más experimentados de Chile. Su presencia nos da un salto de calidad.

— Ustedes apuntan a las medallas. ¿Qué los hace creer que pueden competir de igual a igual con referentes panamericanos y olímpicos?

BG: Tenemos resultados que nos respaldan. Cada uno ha sido campeón nacional y también hemos logrado buenos puestos afuera, en sudamericanos, mundiales y norteamericanos. El equipo tiene experiencia, conocimiento y una preparación muy seria. Por eso sentimos que podemos hacer un gran papel en el Mundial.

— ¿Cómo compatibilizan los estudios con este proyecto deportivo tan exigente?

BG: No es fácil. Las universidades no entregan un apoyo directo, pero hay ciertos beneficios como flexibilizar horarios o permitir recuperaciones. Nosotros viajamos todos los fines de semana a Algarrobo, y eso reduce nuestros días disponibles para estudiar. Pero también nos ordena: cuando uno tiene menos tiempo, se organiza mejor. Irónicamente, cuando tengo más vela, tengo mejores notas, porque aprovecho más los días hábiles.

— ¿Cuáles han sido sus principales logros como equipo?

Diego Natho (NT): En el selectivo al Mundial y Europeo —que tuvo dos fechas en Talcahuano, en marzo y abril— quedamos segundos en ambas. Eso nos dejó segundos en el ranking general, justo detrás del equipo panamericano, que representa el mejor nivel del país. Como equipo, eso es lo más reciente, pero individualmente también hemos logrado varios títulos nacionales e internacionales, incluyendo podios en campeonatos norteamericanos y mundiales.

— ¿Cómo se están preparando para enfrentar los campeonatos internacionales y qué les falta para llegar con todo?

NT: Nos estamos preparando con entrenamiento físico, práctica en el agua y maniobras con sparrings. La coordinación, el compromiso y el esfuerzo son clave. Nuestro objetivo principal es el podio, y estamos trabajando en todos los frentes —físico, mental y técnico— para llegar al mejor nivel. Pero también necesitamos apoyo logístico y financiero. Sin eso, competir al más alto nivel se vuelve mucho más difícil.