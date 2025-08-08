Valentina Toro hace historia para Chile con el primer bronce en karate en Juegos Mundiales de Chengdú

La campeona panamericana venció por 1-0 a la anfitriona Yuchun Wei, dando al Team Chile su primera alegría en esta edición que se celebra en China.

Una jornada histórica vivió el deporte chileno en Chengdú, China. La karateca Valentina Toro se colgó la medalla de bronce en los Juegos Mundiales, logrando un hito sin precedentes: es la primera presea para Chile en karate y en cualquier deporte de contacto en este megaevento.

La campeona panamericana venció por 1-0 a la anfitriona Yuchun Wei, dando al Team Chile su primera alegría en esta edición y asegurando la sexta participación consecutiva del país ganando medallas en los Juegos Mundiales.

Con solo 24 años, Toro continúa consolidando un palmarés de élite: campeona mundial juvenil (2019) y oro en los Panamericanos de Santiago 2023.

Tras su triunfo, la propia atleta compartió un mensaje de gratitud.

“Estoy feliz con la medalla. Esperaba un poquito más, tengo sentimientos encontrados, pero quiero agradecer a todos los que madrugaron para verme, al Team Chile… aunque hayan tenido que hacerlo a medianoche”, comentó.