Uruguay vs. España por el Mundial 2026: A qué hora juegan y dónde ver en Chile

Uruguay y España se enfrentan este viernes 26 de junio por la tercera fecha del Grupo H del Mundial 2026.

El partido aparece como uno de los más atractivos de la jornada, ya que puede definir posiciones clave en la zona y el futuro de ambas selecciones en el torneo.

España llega como líder del grupo tras empatar con Cabo Verde y golear a Arabia Saudita, mientras que Uruguay viene de igualar en sus dos primeros compromisos.

¿Cuándo y a qué hora juegan Uruguay vs. España?

El partido entre Uruguay y España se jugará este viernes 26 de junio, a partir de las 20:00 horas de Chile.

El encuentro se disputará en el Estadio Akron, en Guadalajara, México.

¿Dónde ver Uruguay vs. España en Chile?

El duelo entre Uruguay y España será transmitido en Chile por Chilevisión y DSports.

Además, el partido podrá verse vía streaming a través de DGO, Chilevisión Web, Paramount+, Disney+ Premium, Amazon Prime Video y DAZN.

Las coordenadas del partido

Partido: Uruguay vs. España.

Uruguay vs. España. Fecha: Viernes 26 de junio.

Viernes 26 de junio. Hora: 20:00 horas de Chile.

20:00 horas de Chile. Grupo: H.

H. Estadio: Estadio Akron, Guadalajara.

Estadio Akron, Guadalajara. TV abierta: Chilevisión.

Chilevisión. TV de pago: DSports.

DSports. Streaming: DGO, Chilevisión Web, Paramount+, Disney+ Premium, Amazon Prime Video y DAZN.

Duelo clave por el Grupo H

España llega bien posicionada para avanzar a la siguiente ronda, pero buscará cerrar la fase de grupos en el primer lugar de la zona.

Uruguay, en tanto, necesita sumar para mejorar sus opciones de clasificación, ya sea como segundo del grupo o en la pelea por uno de los mejores terceros.

En paralelo, Cabo Verde y Arabia Saudita jugarán también a las 20:00 horas de Chile, en otro partido clave para definir el Grupo H.