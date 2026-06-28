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Universidad de Chile vs Unión San Felipe: ¿A qué hora es el partido y dónde verlo en vivo?

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Universidad de Chile vs Unión San Felipe: ¿A qué hora es el partido y dónde verlo en vivo?

La Universidad de Chile y Unión San Felipe se enfrentarán este domingo en un duelo clave por la cuarta fecha de la Copa Chile 2026.

Los azules vienen de tras empatar 3-3 ante Unión La Calera, mientras que Unión San Felipe viene de vencer por 2-0 a La Calera, siendo líder de su grupo con 6 unidades.

¿A qué hora juegan la Universidad de Chile vs. Unión San Felipe?

  • El encuentro está programado para este domingo 26 de junio a las 17:30 horas.

¿Dónde ver el partido Universidad de Chile vs. Unión San Felipe?

  • El encuentro entre la Universidad de Chile y San Felipe podrá ser visto a través de la señal de TNT Sports Premium.
  • Quienes deseen verlo online podrán hacerlo a través de la plataforma de streaming Max.

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