Universidad de Chile vs Unión San Felipe: ¿A qué hora es el partido y dónde verlo en vivo?

La Universidad de Chile y Unión San Felipe se enfrentarán este domingo en un duelo clave por la cuarta fecha de la Copa Chile 2026.

Los azules vienen de tras empatar 3-3 ante Unión La Calera, mientras que Unión San Felipe viene de vencer por 2-0 a La Calera, siendo líder de su grupo con 6 unidades.

¿A qué hora juegan la Universidad de Chile vs. Unión San Felipe?

El encuentro está programado para este domingo 26 de junio a las 17:30 horas.

¿Dónde ver el partido Universidad de Chile vs. Unión San Felipe?