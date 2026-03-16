Universidad de Chile vs. Deportes La Serena por Copa de la Liga: ¿A qué hora y dónde ver el partido?

El encuentro se disputará en el Estadio Nacional en el debut del nuevo torneo.

Este viernes, en el marco del nuevo torneo creado por la ANFP, la Copa de la Liga, la Universidad de Chile recibirá a Deportes La Serena en el Estadio Nacional a las 18:00 en la inauguración de esta nueva competencia.

Los azules y los papayeros comparten el grupo D con Unión la Calera y Audax Italiano, quienes se enfrentaran el mismo viernes a las 20:00.

La “U”, viene de volver al triunfo tras derrotar de visitante a Coquimbo Unido por 1-0 en la fecha 7 de la Liga de Primera, mientras que el conjunto de la cuarta región viene de empatar 2-2 contra Ñublense en Chillán.

¿Dónde ver Universidad de Chile vs Deportes La Serena por Copa de la Liga?

El partido será transmitido por TNT Sports Premium y el plan de TNT Sports en HBO Max, en un encuentro que ambas escuadras buscarán arrancar con el pie derecho esta nueva competencia.