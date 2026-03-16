Deportes copa de la liga

Universidad de Chile vs. Deportes La Serena por Copa de la Liga: ¿A qué hora y dónde ver el partido?

Por Miguel Buksdorf

16.03.2026 / 19:46

{alt}

El encuentro se disputará en el Estadio Nacional en el debut del nuevo torneo.

Este viernes, en el marco del nuevo torneo creado por la ANFP, la Copa de la Liga, la Universidad de Chile recibirá a Deportes La Serena en el Estadio Nacional a las 18:00 en la inauguración de esta nueva competencia.

Los azules y los papayeros comparten el grupo D con Unión la Calera y Audax Italiano, quienes se enfrentaran el mismo viernes a las 20:00.

La “U”, viene de volver al triunfo tras derrotar de visitante a Coquimbo Unido por 1-0 en la fecha 7 de la Liga de Primera, mientras que el conjunto de la cuarta región viene de empatar 2-2 contra Ñublense en Chillán.

¿Dónde ver Universidad de Chile vs Deportes La Serena por Copa de la Liga?

El partido será transmitido por TNT Sports Premium y el plan de TNT Sports en HBO Max, en un encuentro que ambas escuadras buscarán arrancar con el pie derecho esta nueva competencia.

DESTACAMOS

Negocios "Es problemático": Ignacio Briones cuestiona el concepto de "gobierno de emergencia" de Kast e insta a realizar reformas estructurales

LO ÚLTIMO

Mundo Alemania busca médicos y enfermeros en el extranjero: déficit sanitario abre opción para profesionales chilenos
Herramienta IA de Google permite cotizar automáticamente los vuelos más baratos: Así puedes usarla
“Ya está zanjado”: Paulina Núñez adelanta fórmula que usará el Gobierno para enfrentar crísis de combustibles
Sistema frontal avanza desde el sur hacia la zona central del país | CNN Tiempo
El legado de un invencible: Los mejores momentos de acción de Chuck Norris en Walker, Texas Ranger
Gobierno instruyó cobro a morosos del CAE | CNN Prime