Universidad de Chile aplicó derecho de admisión a 44 hinchas por infracciones en partidos contra Everton y Limache

Por CNN Chile

12.11.2025 / 09:42

Desde el conjunto universitario reiteraron el llamado a los asistentes a respetar las normas establecidas.

Universidad de Chile informó que aplicó derecho de admisión a 44 hinchas por infracciones durante los partidos contra Everton y Limache en el Estadio Santa Laura.

Con esto, el equipo universitario ha aplicado 347 códigos 102 de derecho de admisión. De ese total, 117 casos fue por porte de pirotecnia, “lo que implica para los sancionados quedar fuera de los estadios por 10 años y la apertura de una causa ante la justicia ordinaria por cometer un delito”.

Otro de los casos corresponde a un espectador que ingresó al campo de juego durante el encuentro contra Limache, por lo que recibió una sanción de seis años sin ingresar al estadio. Asimismo, 9 personas quedarán fuera de recintos deportivos por 10 años y con las órdenes judiciales respectivas tras ser sorprendidas con fuegos artificiales.

Desde el conjunto azul detallaron que del total de sancionados, el desglose es el siguiente:

  • 28 personas por traspasos entre Galerías y Tribuna Andes
  • 2 personas por porte de drogas
  • 1 persona por porte de arma blanca, vulneración del derecho de admisión, desorden y hurto de balones en el calentamiento previo al partido

Adicionalmente, y debido a los sistemas biométricos, se ha aplicado derecho de admisión a aquellos hinchas que traspasan irregularmente las ubicaciones entre Galería y Tribuna Andes, llegando a 34 casos durante este 2025, y también a quienes hurtan los balones que caen a las tribunas.

Mientras que “otras de las infracciones recurrentes son el ingreso indebido (dos años), la vulneración del derecho de admisión (seis años), ingesta de alcohol (dos años), usurpación de identidad (seis años) y reventones (10 años)”.

Universidad de Chile reiteró el llamado a los asistentes a “respetar las normas establecidas y confirmamos el compromiso de seguir aplicando, tal como se ha realizado durante toda la temporada, los recursos que la ley faculta para que los hinchas tengan seguridad y la mejor experiencia estadio”.

