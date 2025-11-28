Universidad de Chile queda sin Estadio Nacional para recibir a Coquimbo Unido: ¿Dónde se jugará?

El IND negó la autorización para que el duelo del martes se juegue en Ñuñoa, pese a estar programado por la ANFP.

Universidad de Chile sufrió un contratiempo de último minuto para su próximo duelo ante Coquimbo Unido. Aunque la ANFP había programado el encuentro en el Estadio Nacional, el Instituto Nacional de Deportes (IND) resolvió no autorizar el uso del recinto para el partido del martes 2 de diciembre.

El IND comunicó la decisión sin entregar hasta ahora los motivos oficiales. Con ello, los azules debieron buscar una alternativa para mantener la localía.

El compromiso finalmente se disputará en el Estadio Santa Laura, con un aforo establecido en 18 mil espectadores y sin presencia de hinchas visitantes, medida habitual cuando la capacidad es limitada.

Frente a esta situación, desde la Teletón se contactaron con el equipo para coordinar un ajuste en la fecha. Finalmente, U. de Chile resolvió trasladar el evento al Estadio Santa Laura, adelantarlo a las 18hrs y fijar un aforo total de 18mil espectadores, sin visitas.

El horario del encuentro también tuvo modificaciones. El duelo, fijado originalmente para las 20:00 horas, se adelantó a las 18:00 horas del mismo martes. La fecha, en tanto, no sufrió cambios.