La U advierte a la Roja: Charles Aránguiz tiene un plan especial de cuidados y está en duda para las Eliminatorias

El mediocampista de los azules es una de las piezas clave del esquema de Gareca.

A pocos días de una nueva fecha FIFA rumbo al Mundial 2026, la selección chilena ya comenzó su preparación para los cruciales partidos contra Paraguay y Ecuador. Sin embargo, una de las principales preocupaciones en Juan Pinto Durán gira en torno a Charles Aránguiz.

El mediocampista de Universidad de Chile fue convocado por Ricardo Gareca pese a las advertencias del cuerpo médico del club, quienes alertaron a sus pares de la Roja sobre el delicado estado físico del ‘Príncipe‘.

Fue el periodista Coke Hevia quien reveló la situación en el programa “Pauta de juego”, señalando que Aránguiz sigue un plan especial de entrenamientos y cuidados en la U, lo que lo deja en duda para disputar ambos encuentros clasificatorios.

“Ustedes saben que el cuerpo médico de la selección tiene integrantes de los tres grandes, donde se hablaron adentro y dijeron: ¿Cómo llamó Aránguiz? Está con un trabajo especial, Charles tiene un tema”, comentó Hevia.

El volante, que ha sido pieza clave en el esquema de Gareca, podría no estar disponible para ambos partidos debido a su condición física. “No sé si Aránguiz va a estar disponible para los dos partidos. No porque no le interese, es porque no puede”, agregó el periodista.

La situación genera incertidumbre en la Roja, que necesita a sus principales figuras en óptimas condiciones para enfrentar estas dos finales anticipadas en las Eliminatorias.

Con Arturo Vidal y Fernando Zampedri ya entrenando, se espera que el resto de los convocados se sume en los próximos días, mientras la incógnita sobre la participación de Aránguiz sigue latente.