Universidad de Chile fue eliminado de EAFC 25: Esta es la razón

Una insólita situación afecta a varios clubes sudamericanos en EA FC 25, entre ellos a Universidad de Chile y Unión Española. Ambos equipos, junto a otros 15, fueron eliminados del videojuego debido a un error en una actualización de plantillas de la Conmebol Libertadores.

Según explicó Electronic Arts, la falla comprometió las partidas guardadas del popular Modo Carrera que fueron creadas o guardadas manualmente o automáticamente entre el 16 de abril a las 9:00 a.m. UTC y el 22 de abril a las 6:54 p.m. UTC. Esto también incluye partidas que, aunque creadas antes de ese periodo, fueron guardadas durante esos días.

“Estamos investigando un problema de estabilidad que afecta a las partidas guardadas del Modo Carrera. El problema fue causado por una actualización de escuadrón que desde entonces se ha revertido”, explicó EA mediante un comunicado. La empresa advirtió que los archivos guardados durante el periodo afectado “experimentarán problemas de estabilidad si se cargan”.

Desde la desarrolladora aseguraron que los juegos guardados fuera de esas fechas funcionan normalmente, y que están trabajando en una solución definitiva. Las actualizaciones sobre el estado del problema se pueden seguir a través de su Rastreador EASFC.

La eliminación temporal de Universidad de Chile y Unión Española generó molestia entre los jugadores sudamericanos, quienes esperaban disfrutar de la edición especial de la Copa Libertadores dentro del título de fútbol más popular del mercado.

