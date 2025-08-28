Deportes Claro Arena

Universidad Católica denuncia destrozos en el Claro Arena: “También hay cosas negativas…”

Por CNN Chile

28.08.2025 / 09:21

Este miércoles, el club reforzó su llamado a cuidar el nuevo recinto, informando además las sanciones establecidas en caso de ciertas faltas.

No todo fue alegría para la Universidad Católica en el estreno del esperado Claro Arena, ya que el club denunció que hinchas destruyeron parte del mobiliario.

¿Qué dijeron de la UC?

En sus redes sociales, el club escribió: “Seguimos felices y cómo no, si el sábado vivimos una fiesta hermosa en el estreno del Claro Arena, pero también hay cosas negativas que contar”.

“Es que después del primer partido en nuestra nueva casa tuvimos que reemplazar asientos que los hinchas destruyeron en la tribuna Mario Lepe bajo”, continuaron.

En esta línea, dijeron que el llamado a sus seguidores “para este sábado (y para siempre) es a cuidar entre todos nuestro nuevo estadio y vivir esta nueva forma de ver fútbol”.

Sanciones que enfrentan los hinchas

Este miércoles, el club nuevamente reforzó su llamado a cuidar el nuevo recinto, informando además las sanciones establecidas en caso de faltas. “No incurras en acciones que puedan traer sanciones y que te impidan disfrutar a futuro de nuestra nueva casa”, escribieron.

  • Intentar burlas o burlas al derecho de admisión: 2 años de sanción.
  • Robar o hurtar balones que salgan del campo de juego: 2 años de sanción.
  • Usurpación de identidad para intentar ingresar al estadio: 6 años de sanción.
  • Lanzar objetos contundentes al campo (monedas, encendedores, etc.): 6 años de sanción.
  • Participar en desórdenes al interior del recinto: 6 años de sanción.
  • Ingresar a la cancha sin autorización: 6 años de sanción.
  • Portar, accionar, activar, detonar o manipular elementos pirotécnicos al interior del recinto: 10 años de sanción.

