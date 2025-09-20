“Una maravilla de partido”: En el Sevilla alaban a Alexis Sánchez tras gol que le dio el triunfo al equipo

El chileno marcó el 2-1 frente al Alavés.

Alexis Sánchez brilla en su regreso a la liga española. Hace poco, el delantero dio una asistencia y ahora marcó uno de los goles que llevó al Sevilla al triunfo.

Este sábado, el conjunto sevillano se enfrentó al Alavés en Victoria en un partido que terminó por 2-1.

Y pareciera ser que el tocopillano ya se ganó el cariño de su equipo.

“Desde Chile con amor”, escribieron en sus redes sociales, acompañando una foto en la que aparecen Alexis y Gabriel Suazo.

Pero eso no es todo, en la crónica del encuentro también alabaron el “estreno goleador de Alexis Sánchez”.

𝑫𝒆𝒔𝒅𝒆 𝑪𝒉𝒊𝒍𝒆 𝒄𝒐𝒏 𝒂𝒎𝒐𝒓 🇨🇱 ⚽ pic.twitter.com/aKUjSswF51 — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) September 20, 2025

“Una maravilla de partido es el que se ha marcado el Sevilla FC en Vitoria y, como consecuencia, tres nuevos puntos para una clasificación que le da valor al empate conseguido ante el Elche CF. Dominó al completo el choque el conjunto hispalense, que solo agachó la cabeza unos minutos tras el empate de penalti de Carlos Vicente al golazo de Vargas, pero que demostró en una segunda mitad soberbia la pasta de la que está hecho este plantel que está construyendo Matías Almeyda y se lleva el triunfo para Sevilla con el estreno goleador de Alexis Sánchez”, escribieron en el sitio web del conjunto español.

Esto, haciendo alusión a su apodo de “Niño Maravilla”.