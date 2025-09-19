Universidad de Chile vs Alianza Lima por el pase a la semifinal de Copa Sudamericana: Fecha, hora y estadio

Los azules recibirán al elenco peruano en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

Universidad de Chile ya conoce fecha y lugar para el duelo de vuelta frente a Alianza Lima por los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025. El compromiso se disputará el jueves 25 de septiembre, a las 21:30 horas, en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso, en la Región de Coquimbo.

En el partido de ida, jugado en el Estadio Alejandro Villanueva de Lima, ambos equipos empataron 0-0 en un encuentro marcado por las polémicas arbitrales y el uso del VAR. La U reclamó un penal por mano que fue desestimado, mientras que al elenco peruano se le anuló un gol por infracción en la jugada previa.

Con ese resultado, los dirigidos por Gustavo Álvarez deberán quedarse con el triunfo para clasificar de manera directa a las semifinales del certamen. Si el marcador vuelve a terminar igualado, la definición será por lanzamientos penales.

El choque entre azules y limeños será clave para el objetivo de los universitarios de volver a disputar una instancia decisiva en torneos internacionales, buscando ampliar su historial en la Universidad de Chile.