La U arremete contra Pablo Milad y exige suspender la Supercopa: “Pareciera que quieren que fracasemos”

Azul Azul envió una carta al presidente de la ANFP reclamando por la programación de la Supercopa ante Colo Colo, a pocos días del duelo internacional frente a Alianza Lima por la Copa Sudamericana.

Universidad de Chile elevó su reclamo contra la ANFP por la programación de la Supercopa frente a Colo Colo para el próximo domingo 14 de septiembre en el estadio Santa Laura. El club pidió suspender el encuentro debido a que el 18 de septiembre debe disputar los cuartos de final de la Copa Sudamericana ante Alianza Lima en Perú.

De acuerdo a lo que consignó La Tercera, en una carta firmada por el presidente de Azul Azul, Michael Clark, y dirigida al timonel de la ANFP, Pablo Milad, la U acusa un trato desigual y denuncia falta de apoyo a los equipos chilenos en torneos internacionales.

El escrito responde a las declaraciones de Yamal Rajab, gerente de Ligas de la ANFP, quien aseguró que no existía solicitud formal para reprogramar la Supercopa. Desde la U desmintieron esa versión: “Como usted sabe de sobra, esta solicitud ha sido formulada a usted, verbalmente y por escrito. También hemos tratado el tema con el señor Jorge Yunge, secretario general de la Asociación y con el propio señor Rajab”.

En la misiva, el club agrega: “Nos causa profunda preocupación que las conversaciones que podamos tener con usted no sean tomadas en consideración como válidas por personas que, se supone, se encuentran bajo su supervisión y dependencia”.

Enfocados en la Sudamericana

El cuadro azul recalcó que busca priorizar su participación internacional y recordó que la Federación Peruana de Fútbol ya suspendió el partido de Alianza Lima del fin de semana, en contraste con la postura de la ANFP.

“Universidad de Chile está siendo perjudicada en su participación internacional. Resulta muy importante destacar que el cotejo puede significar disputar la semifinal de la Copa Sudamericana, en representación de todo el fútbol chileno. No contamos con el apoyo más mínimo de la Corporación y, por el contrario, pareciera ser que la única intención de miembros de la ANFP es que los clubes chilenos fracasemos en dichas competencias internacionales”, enfatiza la carta.