Triunfo de Los Cóndores: Chile derrota a Rumania en su estreno en la Nations Cup 2026

(EFE) — Chile comenzó con éxito su participación en la Nations Cup 2026 luego de imponerse este sábado por 48-31 a Rumania en el Estadio Nacional de Santiago, en el encuentro correspondiente a la fecha inaugural del nuevo torneo que se desarrolla de forma paralela a la Nations Championship.

El conjunto dirigido por el uruguayo Pablo Lemoine logró marcar diferencias en los minutos finales, cuando encadenó tres tries consecutivos que terminaron por inclinar el compromiso a su favor. Raimundo Martínez aportó una de las conquistas, mientras que Diego Escobar sumó dos más, con conversiones de Matías Garafulic y Santiago Videla, para establecer el resultado definitivo.

El marcador había permanecido ajustado durante gran parte del encuentro. En el inicio del segundo tiempo, el try de intercepción de Dylan Schwartz, convertido por Gabriel Rupanu, dejó a Rumania a solo tres puntos (27-24). Chile respondió rápidamente mediante una acción de line y maul que terminó con try de Escobar y conversión de Garafulic, aunque los europeos volvieron a descontar gracias a una conquista de Marius Simionescu, también convertida por Rupanu, para dejar el parcial en 34-31.

Durante la primera mitad, Chile abrió la cuenta con un penal de Matías Garafulic y luego amplió la ventaja gracias a un try de Lucas Berti convertido por el propio pateador. Sin embargo, Rumania reaccionó con dos jugadas de siete puntos, protagonizadas por Adrian Mitu y Stefan Buruiana, ambas con conversiones de Gabriel Rupanu, que permitieron al conjunto europeo pasar al frente por 14-10.

Antes del descanso, Los Cóndores retomaron el control del partido con un try de Javier Carrasco convertido por Garafulic, quien además sumó un nuevo penal. Rupanu también acertó un envío a los postes para Rumania, pero un ensayo convertido de Raimundo Martínez permitió que los nacionales se fueran al entretiempo con ventaja de 27-17.

El encuentro reunió a dos selecciones que ya aseguraron su presencia en el Mundial de Rugby 2027 en Australia. Chile ocupa el puesto 18 del ranking mundial, mientras que Rumania se ubica en la vigésimo segunda posición, formando parte de las doce selecciones que disputan esta nueva competencia internacional.

La jornada también contempló el triunfo de Samoa por 66-19 sobre Hong Kong China, en otro compromiso disputado en Santiago. En la próxima fecha, programada para el sábado 11 de julio, Chile enfrentará a Hong Kong China en el Estadio Sausalito de Viña del Mar, mientras que Samoa se medirá ante Georgia. Posteriormente, Los Cóndores cerrarán esta primera ventana internacional el 18 de julio frente a Georgia en el estadio La Portada de La Serena.