Trent Alexander-Arnold anuncia su salida del Liverpool tras 20 años de historia

Es oficial. Trent Alexander-Arnold confirmó su salida de Liverpool.

Luego de meses de rumores, fue el propio futbolista quien dio a conocer que dejará el equipo inglés tras 20 años de historia. En sus redes sociales, publicó un video donde comentó que se irá con el término de la temporada.

Los mismos rumores, además, han vinculado al lateral con el Real Madrid; sin embargo, hasta ahora ni el conjunto merengue ni el jugador han confirmado algún acuerdo.

Por su parte, el Liverpool ha confirmado que Mohamed Salah y Virgil Van Dijk renovaron sus contratos. Por el otro lado, está en duda la continuidad de Darwin Ñúñez.

“Esta es fácilmente la decisión más difícil que he tomado en mi vida. Sé que muchos de ustedes se han preguntado por qué o se han sentido frustrados porque aún no he hablado de esto, pero siempre fue mi intención mantener mi enfoque completo en los mejores intereses del equipo, que era asegurar el número 20 (Premier League)”, manifestó.

After 20 years at Liverpool Football Club, now is the time for me to confirm that I will be leaving at the end of the season.

This is easily the hardest decision I’ve ever made in my life.

I know many of you have wondered why or been frustrated that I haven’t spoken about this… pic.twitter.com/emAw5RvXq0

— Trent Alexander-Arnold (@TrentAA) May 5, 2025