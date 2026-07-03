Tras amenazas de muerte por eliminación del Mundial: DT de Corea del Sur abandona el país

La eliminación de Corea del Sur del Mundial 2026, tras no lograr pasar la fase de grupos, desencadenó fuertes críticas en contra del técnico de la selección de fútbol, Hong Myung-bo, las cuales escalaron hasta amenazas de muerte, según informó durante esta semana.

Los cuestionamientos contra el técnico vinieron incluso del presidente surcoreano, Lee Jae-myung, quien anunció que solicitará una “investigación exhaustiva” para dar con las circunstancias que produjeron la eliminación del equipo.

“Cuando se valoran la lealtad y el faccionalismo por encima de la competencia, y se nombra a personas incompetentes para puestos de liderazgo, el resultado es prácticamente inevitable“, arremetió el mandatario contra el seleccionador en X.

Tras esto, Hong Myung-bo decidió presentar su dimisión a fines de junio y asumió la responsabilidad por el fracaso de la selección surcoreana.

“Hoy anuncio que dejaré mi cargo como entrenador de la selección nacional (…) Como entrenador principal, ninguna explicación puede reemplazar el resultado final. No pude lograr el resultado que nuestra gente esperaba. Toda la responsabilidad recae sobre mí”, informó, según consignó EFE.

Al retornar a su país, tanto el entrenador como el equipo fueron recibidos entre reclamos y protestas en el Aeropuerto Internacional de Incheon.

Hong Myung-bo abandona el país tras amenazas constantes de muerte

Fue la prensa de Corea del Sur la que captó imágenes del técnico en un aeropuerto, a punto de abordar un vuelo a Estados Unidos, en específico a la ciudad de Los Ángeles.

Según comunicó a los periodistas, Hong Myung-bo denunció haber recibido hasta amenazas de muerte tras la salida de la selección surcoreana del Mundial 2026.

Debido a esto último, decidió salir del país temporalmente hasta que la situación se normalice, según consignó T13.