Alerta climática complica a la U en la previa de su visita a Independiente

El equipo azul enfrenta más obstáculos antes de la revancha en Avellaneda: a la baja de Israel Poblete se suma la alerta meteorológica en Buenos Aires por una ciclogénesis que traerá lluvias y vientos fuertes.

Universidad de Chile ya se encuentra en Argentina para disputar este miércoles 20 de agosto el duelo de revancha ante Independiente por los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Los azules tienen ventaja de 1-0 tras el partido de ida, pero el panorama no es sencillo.

Una verdadera tormenta en la U de Chile

El técnico Gustavo Álvarez no podrá contar con Israel Poblete, quien sufrió un desgarro y quedó descartado para este compromiso, obligando a realizar cambios en la oncena que saltará al Estadio Libertadores de América.

A esta complicación se suma otra externa: una alerta naranja climatológica declarada en Buenos Aires por la llegada de una ciclogénesis, fenómeno poco común en invierno que traerá tormentas y abundantes lluvias.

El evento comenzó a manifestarse con precipitaciones aisladas el lunes 18 y alcanzará mayor intensidad este martes 19, con fuertes ráfagas de viento.

Para el miércoles 20, día del partido, las precipitaciones disminuirían, pero se prevén vientos de entre 51 y 59 km/h, lo que podría complicar tanto la preparación como el desarrollo del encuentro.

La situación ya llevó a que en Argentina expertos solicitaran suspender el duelo entre Peñarol y Racing, programado para este martes en el Cilindro de Avellaneda, debido a la intensa lluvia y la posibilidad de tormentas eléctricas.