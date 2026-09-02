Tomás Barrios cambia de entrenador: “Estoy con muchas ganas y convencido de que será una etapa muy positiva para consolidarme en los torneos grandes”

“Fue una semana positiva”. Así analiza Tomás Barrios su participación en el Abierto de Estadios Unidos, el último Grand Slam de la temporada. El chillanejo rompió una racha negativa de varios años sin victorias en la Qually del Abierto de Estados Unidos. Esta vez superó las tres rondas clasificatorias previas, dejando atrás a Juan Carlos Prado, Genaro Olivieri y Daniel Rincón, para situarse por primera vez en el cuadro principal en Nueva York

Pese a la dura derrota ante el belga Alexander Blockx por 3-6, 4-6 y 2-6, el chileno sacó cuentas alegres: ” Nunca había ganado un partido acá en la Qually en cinco o seis años, así que no venía con tantas expectativas, pero jugué a gran nivel. En el debut me costó adaptarme a la velocidad de la pelota y se me escaparon algunos puntos de quiebre, pero el balance general es bueno”, señaló Barrios en entrevista con el periodista Sebastián Varela.

Respecto a su presente, el chileno número 144 del Ranking ATP confirmó el término de su proceso técnico y el inicio de una nueva etapa bajo el experimentado entrenador argentino Alejandro Fabbri, reconocido profesional en el circuito sudamericano: “Ha sido un año de cambios buscando dar el salto definitivo al circuito ATP. Terminé con mi entrenador y a partir de la próxima semana comienzo a trabajar con Alejandro Fabbri. Estoy con muchas ganas y convencido de que será una etapa muy positiva para consolidarme en los torneos grandes”, reveló el seleccionado nacional.

Superando el US Open, la atención se traslada de inmediato al desafío más importante del tenis chileno, la serie de Copa Davis frente a España, válida por el Grupo Mundial y programada para disputarse en nuestro país en el fin de semana de Fiestas Patrias.

El conjunto hispano llegará a Santiago con una renovada generación, liderada por jóvenes como Rafael Jódar y Daniel Mérida. En esta línea, el tenista anticipó el ambiente que marcará los enfrentamientos y destacó el impacto de la localía chilena: “Jugar Copa Davis de local en Fiestas Patrias y en una instancia tan avanzada será muy especial. España tiene un equipo durísimo, pero con varios debutantes. A mí me ha tocado debutar como visitante y la presión se siente mucho; no es fácil. Ojalá el público chileno juegue un papel fundamental en las tribunas”, enfatizó.

Jodar es la gran estrella del equipo. Con sólo 19 años, ya es 13 del mundo tras un gran 2026 en que el comenzó cerca del puesto 170 de la APT. “Obviamente es un jugadorazo. Ha tenido un año increíble. El año pasado entrené un par de veces con él; juega muy fácil, saca muy bien, juega muy fuerte. Pero sí, es distinto jugar Copa Davis, no es lo mismo, aunque sí es un rival complicado”, analiza Barrios quien podría ser el segundo singlista chileno en esta llave.

Tras la serie en Santiago, Tomás Barrios busca cerrar su calendario 2026 disputando la gira de torneos Challenger en Sudamérica, con el objetivo de asegurar su entrada directa a los torneos de la temporada 2027.