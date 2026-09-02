Ariana Grande se despide entre lágrimas de sus fans en el último concierto antes de alejarse de la vida pública

(CNN)—Ariana Grande se despidió emocionada de sus fans en el último concierto antes de alejarse de los focos.

La cantante estadounidense y estrella de Wicked dijo, ante un recinto abarrotado durante la última noche de su gira Eternal Sunshine en Londres, que “atesoraría esta experiencia para siempre”.

Visiblemente emocionada y entre lágrimas sobre el escenario del O2 Arena de Londres el martes por la noche, Grande expresó su profundo agradecimiento a sus legiones de seguidores.

“Solo quería darles las gracias”, dijo Grande, recibiendo una gran ovación y gritos de entusiasmo. “Gracias por estos 10 conciertos maravillosos en Londres y por los 41 espectáculos increíbles de la gira Eternal Sunshine.

Afirmó que actuar en esta gira que comenzó en Oakland, California, en junio había sido “una de las experiencias más hermosas y extraordinarias” de su vida y que “atesoraría esta experiencia para siempre”.

“Tengo los mejores fans del mundo, y siempre ha sido así”, dijo, añadiendo: “Me encantan sus atuendos. Me encantan sus rostros. Me encanta verlos y conectar con ustedes de esta manera. Gracias por todo el esfuerzo que han puesto para hacer que esto sea tan especial”.

El mes pasado trascendió que la estrella se tomaría un tiempo alejada de la vida pública tras finalizar su gira.

Un representante de la artista, de 33 años, declaró a la revista People el 2 de agosto que Grande concluiría la gira “por todo lo alto” antes de tomarse un “merecido descanso del trabajo y las apariciones públicas que han conllevado un escrutinio público incesante”.

En esa misma entrevista se reveló que Grande había renunciado a protagonizar una nueva versión en Londres del musical de Stephen Sondheim Sunday in the Park with George, proyecto en el que habría compartido escenario con Jonathan Bailey, su compañero de reparto en Wicked” Posteriormente él también se retiró de la producción, que estaba prevista para el próximo verano.

Desde hace tiempo Grande ha sido objeto de un intenso escrutinio debido a su apariencia física. Recientemente, el video de su último sencillo, Petal, generó una oleada de preocupación por lo delgada que lucía.

Sin embargo, un día después de que trascendiera la noticia de su retiro de la vida pública, Grande afirmó que su decisión “no fue algo impulsivo ni una reacción precipitada”, sino algo que había planeado “hace mucho tiempo”.

“Me enteré de que mis fans temían que la negatividad me estuviera perjudicando, pero debo decir que la realidad es todo lo… contrario”, declaró la cantante durante una actuación en Chicago. “Es necesario establecer límites. A veces los seres humanos necesitamos un descanso”.

Jack Guy, de CNN, colaboró ​​en este artículo.