Contraloría detecta incumplimientos a la norma sísmica e inicio de obras sin permiso en la Biblioteca de Putre

La Contraloría Regional de Arica y Parinacota detectó este miércoles una serie de irregularidades en la construcción de la Biblioteca Municipal de Putre a raíz de una fiscalización.

De acuerdo con el Informe Final N° 396 de 2026, se advirtieron incumplimientos de la normativa sísmica en la estructura del edificio.

“La obra fue licitada y ejecutada sobre la base de una memoria de cálculo que no representaba íntegramente las características estructurales de la edificación. Además, el proyecto consideró parámetros correspondientes a una zona de menor exigencia sísmica que la que efectivamente rige para la comuna de Putre”, explicó la Contraloría.

La entidad detalló que en la fiscalización se constató que “el diseño utilizó criterios asociados a la Zona Sísmica 1, pese a que la normativa vigente clasifica a Putre dentro de la Zona Sísmica 2, condición que exige requisitos constructivos más estrictos para enfrentar eventuales movimientos telúricos”.

Adicionalmente, se observó “el uso de acero de refuerzo de menor resistencia que el especificado en el proyecto estructural, apartándose de las especificaciones definidas por el ingeniero responsable de los cálculos. Ello implica que parte de la construcción se ejecutó utilizando materiales distintos a los contemplados en el diseño originalmente aprobado”.

También, se comprobó que las obras iniciaron sin el permiso de edificación en octubre de 2025, “autorización que fue otorgada recién ocho meses después por la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo”, remarcó la CGR.

Asimismo, “el informe cuestionó los mecanismos de control aplicados durante la ejecución del proyecto, señalando que ni la Municipalidad de Putre ni el Gobierno Regional de Arica y Parinacota ejercieron adecuadamente sus funciones de supervisión y fiscalización“.

Pagos objetados superan los $26 millones

En la fiscalización también se advirtió una posible irregularidad en el ámbito financiero. Según la Contraloría, “el Estado de Pago N° 5 incluyó partidas por $26.818.477, cuya ejecución no pudo ser acreditada o cuya valorización resultó improcedente“. Debido a lo anterior, la entidad ordenó restituir los recursos utilizados.

A esto se suma que el informe detectó que “el municipio aprobó el Estado de Pago N° 8 aun cuando el avance efectivo de las obras era inferior al programado”.

Ante los antecedentes expuestos, la Contraloría instruirá procedimientos disciplinarios para la Municipalidad de Putre y el Gobierno Regional de Arica y Parinacota con el objetivo de establecer las eventuales responsabilidades administrativas.