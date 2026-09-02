Emisiones de deuda en Chile alcanzaron US$ 2.274 millones en el segundo trimestre

Nuam cerró el primer semestre de 2026 con una evolución positiva de sus resultados financieros, en un contexto de mayor actividad en los mercados de capitales de Chile, Colombia y Perú.

Entre enero y junio, los ingresos operacionales de la empresa alcanzaron US$ 89,9 millones, un aumento de 19% frente al mismo período de 2025, mientras la utilidad neta ascendió a US$ 23,5 millones, 43% más que un año antes.

Chile destaca en emisiones de deuda

Dentro de ese desempeño regional, Chile destacó particularmente en la actividad de emisiones de deuda. Durante el segundo trimestre, las emisiones de deuda en el país alcanzaron US$ 2.274 millones, muy por sobre los US$ 795 millones registrados en Colombia y los US$ 519 millones de Perú en el mismo período.

Esta actividad forma parte de la línea de Emisiones y Servicios a Emisores de nuam, que en conjunto movilizó US$ 4.200 millones a través de 81 eventos corporativos durante el trimestre, un 45% más que el año anterior.

Chile avanza en integración regional

En materia regulatoria, Chile se posicionó como el mercado más avanzado dentro de la hoja de ruta de integración de nuam.

Según informaron, el país ya cuenta con la regulación de acceso directo implementada, mientras Colombia y Perú continúan avanzando en ese proceso, lo que apunta a facilitar que inversionistas de los tres países puedan operar de manera más directa en los distintos mercados de la región.

El mercado nacional también se vio favorecido por la puesta en marcha de la nueva plataforma tecnológica de negociación de renta variable, que nuam completó durante 2026 en Chile, Colombia y Perú, consolidando una infraestructura común para los tres países.

Este hito se suma a la implementación de reglas comunes de negociación, uno de los principales habilitadores tecnológicos de la estrategia regional de la compañía.

En el frente de compensación y liquidación, en tanto, Chile se encuentra en una etapa de avance más temprana que Colombia, país que ya completó la implementación de las reglas de compensación e interoperabilidad, mientras el desarrollo de la plataforma de compensación continúa en los tres mercados, incluido Chile.

Capitalización bursátil crece 38%

Los resultados de nuam se dieron además en un contexto de mayor valorización bursátil en la región.

Al cierre de junio, la capitalización bursátil agregada de las compañías listadas en Chile, Colombia y Perú alcanzó US$ 539.000 millones, un crecimiento de 38% frente al mismo período de 2025, equivalente a un incremento de US$ 148.000 millones en valor de mercado conjunto.

El comunicado de nuam no desagregó por país el desempeño específico de las líneas de Negociación, Compensación y Liquidación, ni de Custodia, por lo que no fue posible determinar el aporte puntual del mercado chileno a esos resultados durante el semestre.