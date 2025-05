Tiroteo interrumpe entrevista a Philippe Coutinho en centro de entrenamiento del Vasco da Gama

Un momento de alta tensión se vivió durante una entrevista al futbolista brasileño Philippe Coutinho, en el marco del Media Day del club Vasco da Gama.

Mientras el mediocampista respondía preguntas para el medio Globo sobre su presente deportivo en Botafogo, la grabación fue interrumpida abruptamente por el sonido de varios disparos provenientes del exterior del recinto.

El hecho ocurrió la tarde de este miércoles en el Centro de Entrenamiento Moacyr Barbosa, ubicado en la zona de Cidade de Deus, en el oeste de Río de Janeiro. Según informó Globo Esporte a través de su cuenta oficial en la red X, el tiroteo se registró en las inmediaciones del complejo deportivo y quedó registrado en video mientras se realizaba la entrevista.

A pesar del susto inicial, la conversación con el jugador fue retomada. Sin embargo, minutos después, una nueva ráfaga de al menos quince disparos volvió a interrumpir la jornada de grabaciones, generando alerta entre los presentes.

Desde el medio aclararon que el club entregó todas las condiciones necesarias para realizar la cobertura y enfatizaron que tanto Vasco da Gama como sus funcionarios son también víctimas de la violencia que afecta a la ciudad.

⚠️ A reportagem da Globo flagrou o disparo de tiros próximo ao Centro de Treinamento Moacyr Barbosa.

No começo da tarde de quarta-feira, as gravações do Media Day do Vasco foram interrompidas por dois momentos por conta de tiroteios na região da Cidade de Deus, na Zona Oeste do… pic.twitter.com/jGOHfuq2Aw

— ge (@geglobo) May 22, 2025