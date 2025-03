Tiane Endler y su regreso a la selección chilena femenina: “En las condiciones que hay hoy, no volvería”

La reconocida guardameta aclaró: "Nunca podría decir ‘nunca volveré a la selección’", pero subrayó que, en este momento, no están dadas las condiciones.

Christiane Endler, conocida como “Tiane”, hizo un recorrido por su trayectoria y recordó sus inicios en el fútbol. En su infancia, compartía la pasión por este deporte con su padre y hermano. En esa época, comentó que no existían espacios donde practicarlo, por lo que entrenaba en su casa.

Más adelante, comenzó a avanzar en el ámbito profesional: “Tuve una convocatoria a la adulta como delantera y después a la sub-17 también como delantera. Llegué y ahí cambié de posición, pero aprendí a jugar al arco. Mi hermano me ponía en el arco y pateaba muy bien”.

En ese entonces, aunque le gustaba ser portera, no contaba con los conocimientos técnicos. “No le tenía miedo a la pelota, me tiraba al suelo y tenía buenos reflejos. Como había practicado varios deportes, como tenis, básquetbol y voleibol, tenía la coordinación y la motricidad para jugar en el arco”, explicó.

Su paso por la selección chilena femenina estuvo marcado por momentos de alegría, pero también de tensión. Finalmente, el 31 de octubre de 2023, decidió retirarse del plantel.

“Todas crecimos con el sueño de representar a nuestro país, y para nadie es fácil tener que dejarlo por malas condiciones o injusticias”, expresó Endler en CNN Íntimo.

“Quisieron echarnos la culpa a nosotras”

En cuanto a su paso por La Roja femenina, Endler señaló en el programa de Marcelo Ramírez en Zapping que haber sido líder en el equipo conllevó una gran responsabilidad, muchas veces invisible para el resto. “Sobre todo a nosotras, que nos ha tocado luchar o pelear por cada cosita que hemos ido logrando”, comentó.

Esta situación implicó una gran carga emocional y la necesidad de tomar decisiones difíciles, como despedirse de la selección.

“Muchas veces la gente no sabe todo lo que hay detrás de estar en una selección: los viajes, los entrenamientos, los partidos y las condiciones en las que entrenas. Es una carga importante”, explicó.

Respecto a los factores que influyeron en su retiro, Endler dejó en claro que fue el resultado de una serie de situaciones acumuladas hasta que llegó a su límite, en el marco de los Juegos Panamericanos.

“Fue como la guinda de la torta, y fue muy lamentable, porque a mí no me hubiese gustado terminar así en la selección. Mucha gente dice que abandoné, que no jugué la final, que me retiré antes… No teníamos permiso para jugar ese partido. Ya lo sabía la federación, lo sabían los entrenadores, y aun así quisieron echarnos la culpa a nosotras, como si no estuviéramos comprometidas o no hubiéramos querido jugar”, acusó.

La guardameta enfatizó que las reglas estaban claras desde el inicio y que, en ese momento, sintió que la “tiraron a los leones”, sin que nadie asumiera responsabilidades.

“Una lástima terminar así, porque fueron casi 15 años en la selección, dedicada al 100%. Nunca, nunca le dije que no a la selección. Nunca. Siempre la puse por sobre cualquier otra cosa en mi vida, incluso los clubes. Pero hay un punto en el que ya es suficiente”, subrayó.

“Mejores personas tienen que llegar a la selección”

Al ser consultada sobre un posible regreso, Endler dejó la puerta abierta, aunque con condiciones claras: “Nunca podría decir ‘nunca volveré a la selección’, porque siempre ha sido lo que más me ha movido y lo que más orgullo me ha generado. Pero en las condiciones que hay hoy, no volvería”.

En ese sentido, reiteró que aún hay muchas falencias en el equipo. “A mi parecer, las mejores personas tienen que llegar a la selección. No solo las mejores jugadoras, sino también los mejores profesionales”, enfatizó.

“No hablo del entrenador, no hablo de (Luis Mena). Creo que es un gran profesional y tuvo una carrera increíble como futbolista. Hablo de la gente que lo rodea. Si no cuentas con un buen equipo de trabajo, es muy difícil lograr cosas importantes”, aclaró.

Endler también aseguró que, tras su renuncia, varias de sus compañeras le contaron que las cosas “siguieron igual o peor durante mucho tiempo” y que debieron ponerse firmes para lograr cambios. “Por algo se firmó este acuerdo nuevamente. Pero, ¿de qué sirve firmar acuerdos?”, cuestionó.

Finalmente, recalcó que no ha cerrado la posibilidad de volver, aunque hasta ahora no ha tenido conversaciones con la federación ni ha visto un real interés por buscar su regreso.