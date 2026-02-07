Tenista serbio sufre accidente tras la Copa Davis contra Chile: Sufrió traumatismo en su cabeza

La principal raqueta serbia, Dušan Lajović, fue trasladado a la Clínica Universidad de Los Andes durante la noche del viernes.

Chile logró imponerse ante Serbia en los dos primeros puntos de la serie por la primera ronda de los Qualifiers de la Copa Davis.

En el camarín chileno, todo eran sonrisas y optimismo de cara a la segunda jornada de la Davis tras quedar a un solo punto de clasificar a la próxima fase, pero en el lado de los serbios, una mala noticia cayó tras quedar 2-0 abajo en la serie. Dušan Lajović, la mejor carta de los europeos, sufrió un accidente.

El tenista europeo chocó con una mampara de cristal cuando se retiraba de la cancha tras el segundo punto de la serie. Tras esto fue trasladado a la Clínica Universidad de Los Andes, donde se le diagnosticó un traumatismo en su cabeza.

¿Jugará Lajović hoy contra Chile?

Tras el dobles que abrirá la jornada de este sábado entre Alejandro Tabilo y Nicolás Jarry, contra Ivan Sabanov y Matej Sabanov, estaba programado el enfrentamiento entre Tabilo contra Lajović.

El equipo serbio anunció a Branko Djuric como el rival de Tabilo para el encuentro tras el dobles, descartando una posible participación de Dušan Lajović.

La segunda jornada de la Copa Davis, iniciará a las 18:00 horas, de ganar un solo partido hoy, Chile asegurará su paso a la segunda ronda de los Qualifiers, donde espera España.