(CNN) – El veintidós veces campeón de Grand Slam, Rafael Nadal, superó a Taylor Fritz, 3-6, 7-5, 3-6, 7-5, 7-6 (10-4) en un partido de cinco sets en la cancha central de Wimbledon el miércoles.

El partido comenzó bien para el español, ya que rompió el servicio de su oponente estadounidense al comienzo del primer set. Sin embargo, Fritz respondió y ganó cinco juegos consecutivos para llevarse el primer set 6-3.

Con Fritz ganando 4-3 en el segundo set, llamaron al entrenador de Nadal a la cancha para evaluar al dos veces campeón de Wimbledon. Eventualmente usó un tiempo de espera médico y abandonó la cancha para recibir tratamiento. A pesar de esas dificultades, Nadal rugió para ganar la segunda manga cuando quebró en el juego final para ganar 7-5, empatando el asunto a un set cada uno.

Lee también: “Estimado presidente, es un placer recibir este hermoso mensaje”: Pdte. Boric dedicó despedida a Diego Buonanotte

Después de ganar cómodamente el tercer set 6-3, Fritz estuvo al borde de la victoria al tomar una ventaja de 5-4 en el cuarto set, con Nadal sirviendo para extender el partido. Y fue exactamente lo que hizo, se llevó los siguientes tres juegos para forzar un decisivo quinto set.

En el quinto, ambos jugadores se encontraron empatados 4-4, antes de que Fritz, de 24 años, encontrara nuevamente su camino hacia una ventaja de 5-4 y Nadal sirviera para extender el partido. Como lo ha hecho una y otra vez, el español logró otro juego para empatar 5-5 cada uno y finalmente forzó un desempate para el partido.

A partir de ahí, Nadal superó a Fritz, saltando a una ventaja de 5-0 antes de ganar el desempate 10-4.

Con la victoria, Nadal mejora a 8-0 en los partidos de cuartos de final en Wimbledon y se convierte en el tercer hombre en la Era Abierta en llegar a las semifinales de individuales de Wimbledon con 36 años o más.

En el otro partido de cuartos de final masculino del miércoles, el australiano Nick Kyrgios derrotó al chileno Cristian Garín en tres sets, 6-4, 6-3, 7-6 (7-5) para llegar a una semifinal en un Grand Slam por primera vez en su carrera. El jugador de 27 años también se convierte en el primer jugador australiano en llegar a la semifinal de Wimbledon en 17 años.

“Pensé que nunca estaría en una semifinal de un Grand Slam. Honestamente, pensé que mi barco había zarpado. Obviamente, no hice las cosas muy bien al principio de mi carrera y puede que haya desperdiciado esa pequeña ventana, pero ya sabes, -estoy- muy orgulloso de la forma en que acabo de regresar aquí y con mi equipo solo para poder hacer una actuación”, dijo Kyrgios después del partido.

Nadal jugará en la semifinal contra Kyrgios en la pista central el viernes.

Just @RafaelNadal things 😤

The champion comes back to defeat Taylor Fritz in a five-set epic, 3-6, 7-5, 3-6, 7-5, 7-6(4)#Wimbledon | #CentreCourt100 pic.twitter.com/G7Luqy8lSH

— Wimbledon (@Wimbledon) July 6, 2022