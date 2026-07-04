Técnico de Croacia afirma que su selección merecía más tras quedar fuera del Mundial

(EFE) — La selección de Croacia regresó este sábado a Zagreb tras quedar eliminada en los dieciseisavos de final del Mundial con una derrota por 2-1 frente a Portugal, en un encuentro marcado por la anulación de un gol croata en el tiempo extra. A su llegada al aeropuerto, donde fueron recibidos por cientos de aficionados, el técnico Zlatko Dalic realizó un balance de la participación de su equipo y combinó la autocrítica con cuestionamientos por la decisión arbitral.

Durante la rueda de prensa, el entrenador aseguró que el equipo esperaba llegar más lejos en la competencia, aunque evitó atribuir la eliminación únicamente a la acción que generó la controversia. “Merecíamos más y debimos hacer más. Creo que hicimos un buen torneo, demostramos que podemos hacerlo, pero no todo salió como esperábamos. A veces se gana, a veces se pierde. Así es la vida, así es el fútbol”, afirmó Dalic.

La jugada discutida ocurrió en el cierre del compromiso ante Portugal, cuando un tanto croata fue invalidado. Posteriormente, la FIFA explicó mediante un comunicado que los sensores incorporados en el balón oficial detectaron un contacto previo —probablemente con el cabello de uno de los futbolistas—, motivo por el cual la anotación fue anulada.

Pese a esa explicación, Dalic manifestó que la decisión reflejó una falta de reconocimiento hacia su selección, aunque evitó centrar sus críticas en el árbitro noruego Espen Eskas. “Nos da igual si (Eskas) vuelve a casa o va a seguir arbitrando. Sabemos el daño que nos han hecho. Luché contra eso e intenté cambiar algo, pero no nos valoran y no respetan a Croacia como se merece, con sus resultados y éxitos. Somos demasiado pequeños para ellos. Les molestamos porque quedamos terceros y segundos”, declaró.

El seleccionador insistió en que, pese al malestar por la eliminación, el equipo no debe escudarse en la polémica arbitral. En esa línea, destacó el rendimiento de los jugadores jóvenes que integraron el plantel y aseguró que la selección tiene bases sólidas para afrontar los próximos desafíos internacionales.