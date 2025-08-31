Superclásico 198: Colo Colo reina con el 45% de los clásicos y la U, con un 25%, busca revertir la historia

Con casi el doble de victorias y goles que su rival histórico, Colo-Colo llega al Superclásico 198 como favorito, mientras la ‘U’ buscará romper la racha y acercarse en el historial de enfrentamientos

Este domingo se disputará el Superclásico 198 del fútbol chileno, un enfrentamiento que vuelve a reunir a Colo Colo y Universidad de Chile con una historia cargada de números y estadísticas.

Desde el primer duelo de Primera División, jugado el 7 de agosto de 1938 en el estadio Campos de Sports de Ñuñoa, los registros favorecen ampliamente al elenco albo: aquel partido terminó con un contundente 6-0 a favor de Colo-Colo, con un hat-trick de Segundo Flores, un doblete de Manuel Arancibia y un gol de Carlos Arancibia.

Historial de victorias

En términos generales, de los 197 clásicos disputados hasta la fecha, Colo-Colo ha logrado imponerse en 89 ocasiones, lo que representa un 45% de victorias; Universidad de Chile ha ganado 50 encuentros (25% de los partidos) y se han registrado 58 empates (30%).

En cuanto a goles, los albos suman 328 frente a los 243 de los azules, consolidando su dominio histórico en los duelos directos.

Entre los resultados más destacados, se encuentran las goleadas históricas: Colo-Colo mantiene la victoria más amplia con el 6-0 de 1938, mientras que la “U” logró su mayor diferencia el 29 de abril de 2012 en el Estadio Nacional, con un 5-0 gracias a los goles de Marcelo Díaz, Matías Rodríguez (doblete), Igor Lichnovsky y Ángelo Henríquez.

Las rachas también marcan la diferencia histórica: Colo-Colo estuvo 12 partidos sin perder entre 1939 y 1944, mientras que la “U” alcanzó 8 encuentros invictos entre 1967 y 1970.

Máximos goleadores

Los máximos goleadores en clásicos son Esteban Paredes por Colo-Colo y Carlos Campos por Universidad de Chile, ambos con 16 goles. En cuanto a participación, Misael Escuti lidera con 37 presencias, seguido por Leonel Sánchez con 33.

Uno de los hitos recientes ocurrió el 10 de marzo de 2024, cuando la “U” rompió una sequía de casi 24 años sin triunfos en el Estadio Monumental, venciendo 1-0 a Colo-Colo gracias a un cabezazo de Israel Poblete, el héroe de la tarde. Antes de ese encuentro, el último triunfo azul en “La Ruca” se remontaba al 9 de septiembre de 2001.