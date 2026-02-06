Super Bowl 2026: A qué hora y dónde será transmitido la gran final de la NFL

El evento será transmitido en Chile a través de la televisión y diversas plataformas de streaming.

La edición número 60 del Super Bowl, que se realizará en California, contará con la presentación de la banda estadounidense de punk rock Green Day y del cantante urbano puertorriqueño Bad Bunny. Ambos artistas se presentarán en horarios distintos y su participación genera gran expectación entre miles de fanáticos.

Bad Bunny no será el único en presentarse en el Super Bowl de este año, ya que Green Day también se sumó a la cartelera y tendrá la misión de dar inicio al partido entre los Seattle Seahawks y los New England Patriots. Además, Charlie Puth será quién cantará el himno nacional de Estados Unidos en el acto de apertura.

El Super Bowl se ha convertido en uno de los eventos más esperados del año, especialmente por la presentación del artista latinoamericano, quien se ha manifestado públicamente en contra del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) y las políticas antimigratorias del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El mandatario, en tanto, anunció que no asistirá al evento deportivo y musical, según informó el New York Post.

Además, se trata del evento deportivo más importante de Estados Unidos, ya que se disputará la esperada final de la NFL en un duelo decisivo entre los Seattle Seahawks y los New England Patriots.

¿Cuál es el horario de la gran final de la NFL?

El partido se disputará el 8 de febrero en el Levi’s Stadium, ubicado en Santa Clara, California, y comenzará luego del acto de apertura de Green Day, a las 20:30 horas de Chile.

Posteriormente, los jugadores tendrán un descanso con el espectáculo de medio tiempo de Bad Bunny, y el encuentro se reanudará a las 22:30 horas.

Los New England Patriots han disputado en 12 ocasiones el premio mayor del fútbol americano y, de ganar esta edición, podrían convertirse en el equipo más ganador, superando incluso a los Pittsburgh Steelers.

Sin embargo, las apuestas favorecen a los Seattle Seahawks, equipo que ganó la NFC Oeste y que cuenta con el entrenador Mike MacDonald como uno de los principales líderes en los pronósticos.

Así, más 10 años después del encuentro entre ambos en el Super Bowl XLIX en que se impusieron los Patriots, este año los Seahawks buscan ser los triunfadores.

¿A qué hora se realizarán los espectáculos musicales?

Es importante aclarar que los artistas se presentarán en horarios diferentes y no compartirán escenario.

Estos son los horarios estimados de cada presentación:

Green Day: será el acto de apertura del Super Bowl y se estima que su show comenzará a las 19:00 horas en Chile.

será el acto de apertura del Super Bowl y se estima que su show comenzará a las horas en Chile. Bad Bunny: protagonizará el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl, cuya presentación podría realizarse entre las 22:00 y las 22:30 horas. En total, su show tendrá una duración aproximada de entre 12 y 15 minutos.

¿Dónde se transmitirá el Super Bowl 2026?

Para ver el Super Bowl de este año en Chile, podrás hacerlo a través de las siguientes plataformas y señales: