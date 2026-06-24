Suiza vs. Canadá por el Mundial 2026: A qué hora juegan y dónde ver en Chile

Suiza y Canadá se enfrentan este miércoles por la tercera y última fecha del Grupo B del Mundial 2026.
El partido aparece como una verdadera definición por el liderato de la zona, ya que ambas selecciones llegan con cuatro puntos tras sus dos primeros encuentros.
Canadá igualó en su debut ante Bosnia y Herzegovina y luego goleó a Qatar, mientras que Suiza empató frente al elenco qatarí y después derrotó a Bosnia y Herzegovina.
¿Cuándo y a qué hora juegan Suiza vs. Canadá?
El partido entre Suiza y Canadá se disputará este miércoles 24 de junio, a partir de las 15:00 horas de Chile.
El encuentro se jugará en el BC Place, ubicado en Vancouver, Canadá.
¿Dónde ver el partido en Chile?
En Chile, el duelo podrá verse por DSports en televisión de pago.
Además, estará disponible vía streaming a través de DGO y Paramount+.
El partido no está considerado dentro de la programación de TV abierta de Chilevisión para esta jornada.
Las coordenadas del partido
- Partido: Suiza vs. Canadá.
- Fecha: miércoles 24 de junio.
- Hora: 15:00 horas de Chile.
- Grupo: B.
- Estadio: BC Place, Vancouver.
- TV de pago: DSports.
- Streaming: DGO y Paramount+.
En paralelo a este encuentro, Bosnia y Herzegovina enfrentará a Qatar, también por la última fecha del Grupo B.
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