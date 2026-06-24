Sudáfrica vs. Corea del Sur por el Mundial 2026: A qué hora juegan y dónde ver en Chile

Sudáfrica y Corea del Sur se enfrentan este miércoles por la tercera y última fecha del Grupo A del Mundial 2026.
El partido será clave para definir el futuro de ambas selecciones en la Copa del Mundo, en una zona que también integran México y Chequia.
Corea del Sur llega con mejores opciones tras vencer a Chequia en su debut, aunque luego cayó ante México. Sudáfrica, en tanto, necesita ganar para mantener vivas sus posibilidades de avanzar a la siguiente ronda.
¿Cuándo y a qué hora juegan Sudáfrica vs. Corea del Sur?
El partido entre Sudáfrica y Corea del Sur se disputará este miércoles 24 de junio, a partir de las 21:00 horas de Chile.
El encuentro se jugará en el Estadio Monterrey, ubicado en Guadalupe, México.
¿Dónde ver el partido en Chile?
En Chile, el duelo podrá verse por DSports en televisión de pago.
Además, estará disponible vía streaming a través de DGO y Paramount+.
El partido no está considerado dentro de la programación de TV abierta de Chilevisión para esta jornada.
Las coordenadas del partido
- Partido: Sudáfrica vs. Corea del Sur.
- Fecha: miércoles 24 de junio.
- Hora: 21:00 horas de Chile.
- Grupo: A.
- Estadio: Estadio Monterrey.
- TV de pago: DSports.
- Streaming: DGO y Paramount+.
En paralelo a este encuentro, Chequia enfrentará a México, también por la última fecha del Grupo A.
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