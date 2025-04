Stephanie Vaquer sigue construyendo su leyenda en la WWE. Este sábado, la chilena logró retener el el NXT Women’s Championship.

Esto, luego de salir victoriosa del Fatal 4-Way Match de Stand & Deliver, tras derrotar a Giulia, Jaida Parker y Jordynne Grace.

The BEST of the BEST. 😮‍💨@Steph_Vaquer is in a league of her own! 🙌#AndStill #StandAndDeliver pic.twitter.com/7FxxNka23O

— WWE NXT (@WWENXT) April 19, 2025