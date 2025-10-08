Deportes mundial sub 20

Sigue el mundial Sub 20 en Chile: ¿Qué selecciones juegan hoy miércoles?

Por CNN Chile

08.10.2025 / 09:41

Las selecciones juveniles siguen en competencia y este viernes se disputarán duelos clave para avanzar.

Este miércoles el Mundial Sub 20 vuelve a encender las tardes en Chile, con una jornada que promete emociones intensas y partidos decisivos.

En esta jornada serán cuatro encuentros, los que se disputarán en dos regiones del país, por los octavos de final de la competencia.

¿Qué partidos hay este miércoles 8 de octubre?

  • 14:30 horas – Argentina vs. Nigeria (Estadio Nacional, Región Metropolitana)
  • 17:00 horas – Colombia vs. Sudáfrica (Estadio Nacional, Región Metropolitana)
  • 20:00 horas – Japón vs. Francia (Estadio Fiscal, Región del Ñuble)
  • 20:00 horas – Paraguay vs. Noruega (Estadio Fiscal, Región del Ñuble)

¿Dónde ver en VIVO los partidos de este miércoles 8 de octubre?

  • Todos los encuentros serán transmitidos por Dsports DGO.

