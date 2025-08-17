“Si supiera patear” y “antigol”: Hinchas de la U pierden la paciencia con Di Yorio en derrota parcial ante Audax
17.08.2025 / 14:08
En el marco de la derrota parcial de Universidad de Chile ante Audax Italiano en el Estadio Nacional, los hinchas azules perdieron la paciencia contra uno de los encomendados en la delantera laica: Lucas Di Yorio.
El rol de delantero es muy complejo. Si estás en tu día y la encajas siempre, serás amado por miles de hinchas. Pero cuando las cosas no van como quieres y no te sale ni una, las críticas suelen surgir.
“Si supiera patear al arco iríamos 2-2” o “antigol”, fueron algunos de los reclamos de los hinchas del club universitario por el desempeño del delantero, quien ha tenido varias ocasiones claras para marcar, pero que no ha podido aprovechar.
Para colmo de los azules, Eduardo Vargas, quien era pretendido por la U para llegar como refuerzo, pero por diferencias con la gerencia estudiantil, recaló en Audax marcó uno de los tantos que le están propinando una dura derrota a la U y entregándole el título en bandeja a Coquimbo Unido.