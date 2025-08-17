“Si supiera patear” y “antigol”: Hinchas de la U pierden la paciencia con Di Yorio en derrota parcial ante Audax

En el marco de la derrota parcial de Universidad de Chile ante Audax Italiano en el Estadio Nacional, los hinchas azules perdieron la paciencia contra uno de los encomendados en la delantera laica: Lucas Di Yorio.

El rol de delantero es muy complejo. Si estás en tu día y la encajas siempre, serás amado por miles de hinchas. Pero cuando las cosas no van como quieres y no te sale ni una, las críticas suelen surgir.

“Si supiera patear al arco iríamos 2-2” o “antigol”, fueron algunos de los reclamos de los hinchas del club universitario por el desempeño del delantero, quien ha tenido varias ocasiones claras para marcar, pero que no ha podido aprovechar.

Para colmo de los azules, Eduardo Vargas, quien era pretendido por la U para llegar como refuerzo, pero por diferencias con la gerencia estudiantil, recaló en Audax marcó uno de los tantos que le están propinando una dura derrota a la U y entregándole el título en bandeja a Coquimbo Unido.

Di yorio 70 palos mensuales antigol — Iván DeViaje_🧉⚽💙 (@Ivandeviaje) August 17, 2025

Volvimos a inicios de año, ningún destello y posiciones sueltas, un ejemplo es Di Yorio de nuevo el la banda — LTR (@LTR00802704) August 17, 2025

Di Yorio necesita 30 tiros al arco para hacer 1 esa es su estadistica#vamoslau — LordLeo (@Leito_de_rey) August 17, 2025

#VamosLaU otra vez la U enredada sin ideas, sin profundidad, jugando con un Di Yorio que no se arma ninguna solo; jugando excesivamente y solo por derecha, gracias a AA por los refuerzos, otra vez por ahorrarse plata el DT no tiene alternativas para competir en dos frentes. — Carlos Díaz (@CarlosDiaz2cl) August 17, 2025

Di yorio remato al arco hito historico en el futbol chileno — GANEMOS O ME SUICIDO (@gixncarl0) August 17, 2025