Sernac oficia a Azul Azul luego de reclamos de abonados tras sanción de la ANFP: ¿Qué implica?

Por CNN Chile

29.01.2026 / 19:46

El servicio presentó la acción luego de que se denunciara el supuesto bloqueo de acceso a personas abonadas.

Este jueves, el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) ofició a Azul Azul tras una serie de reclamos presentados por abonados del club.

La acción se presentó con el fin de recabar antecedentes luego de que se reportara el supuesto bloqueo de acceso a personas abonadas tras incidentes ocurridos durante un partido frente a Coquimbo Unido.

Dichos incidentes derivaron en una sanción aplicada por la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP), la cual contempló la prohibición de ingreso a un encuentro del Campeonato Nacional de Primera División.

Desde el servicio señalaron que Azul Azul dispone de 10 días hábiles para entregar la información requerida, afirmando que, en caso de detectarse infracciones, se reservan el ejercicio de todas las acciones que le otorga la ley, incluyendo acciones judiciales, procedimientos colectivos u otros mecanismos de protección al consumidor.

¿Qué pidió el Sernac a Azul Azul?

  • La versión de la concesionaria respecto de lo denunciado.
  • Copia de los contratos de abonos, junto a sus términos, condiciones y políticas vigentes.
  • El número exacto de abonados afectados por la prohibición de ingreso y el mecanismo usado para determinar a los involucrados.
  • La resolución sancionatoria emitida por la ANFP.
  • Medios de verificación que acrediten la notificación oportuna a los abonados afectados sobre la anulación de sus entradas.
  • Información que permita distinguir entre abonados involucrados en incidentes y aquellos que asistieron regularmente a los partidos.
  • Detalle si los hechos que motivaron la sanción emitida por la ANFP respecto de consumidores abonados contemplan eventuales mecanismos de devolución proporcional o compensación por los servicios no prestados, o bien, si esta situación se encuentra informada previamente en los términos del contrato.
  • Cualquier otro antecedente adicional que la empresa maneje respecto de los hechos.

