Sernac oficia a Azul Azul luego de reclamos de abonados tras sanción de la ANFP: ¿Qué implica?

El servicio presentó la acción luego de que se denunciara el supuesto bloqueo de acceso a personas abonadas.

Este jueves, el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) ofició a Azul Azul tras una serie de reclamos presentados por abonados del club.

La acción se presentó con el fin de recabar antecedentes luego de que se reportara el supuesto bloqueo de acceso a personas abonadas tras incidentes ocurridos durante un partido frente a Coquimbo Unido.

Dichos incidentes derivaron en una sanción aplicada por la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP), la cual contempló la prohibición de ingreso a un encuentro del Campeonato Nacional de Primera División.

Desde el servicio señalaron que Azul Azul dispone de 10 días hábiles para entregar la información requerida, afirmando que, en caso de detectarse infracciones, se reservan el ejercicio de todas las acciones que le otorga la ley, incluyendo acciones judiciales, procedimientos colectivos u otros mecanismos de protección al consumidor.

¿Qué pidió el Sernac a Azul Azul?