La inesperada reacción de Sergio Ramos tras “reencontrarse” con Chupete Suazo en Monterrey

El defensor español reconoció al delantero chileno en un mural del estadio de Rayados. En 2010 ambos protagonizaron un cruce que dejó a Suazo lesionado a menos de 50 días del Mundial de Sudáfrica.

Una imagen se volvió viral en México y Chile: Sergio Ramos, actual defensor de Monterrey, se “reencontró” con Humberto Chupete Suazo en uno de los murales que adornan los pasillos del estadio de los Rayados. El español, acompañado de sus compañeros, reconoció al delantero chileno en la pared y no ocultó su sorpresa.

Cosas que jamás imaginé en mi vida: Sergio Ramos mencionando al Chupete Suazo 🥹 pic.twitter.com/vY70vYY7f1 — Arriaga (@arriaga26_) August 26, 2025

El momento evocó un recuerdo inmediato: el cruce que ambos protagonizaron en 2010, cuando Suazo defendía al Real Zaragoza y Ramos vestía la camiseta del Real Madrid. En aquel partido, a menos de 50 días del Mundial de Sudáfrica, el chileno terminó con una lesión en el hombro tras un choque con el defensor.

Suazo cayó al suelo en dos ocasiones tras forcejear con Ramos, sufriendo fuertes dolores en su hombro izquierdo. “En principio Chupete tuvo un golpe y se hizo daño en el hombro. Después, en la segunda caída, sufrió mucho dolor. Hay que ver qué pasa con él, se le harán pruebas”, relató en ese momento Aurelio Gay, técnico del Zaragoza.

El parte médico posterior habló de una “artritis postraumática”, aunque los exámenes confirmaron una luxación con rotura parcial de ligamento. Aun así, Marcelo Bielsa decidió convocarlo en la lista definitiva de 23 jugadores para Sudáfrica 2010.

El delantero, aunque con escasa actividad previa, sumó minutos en la fase de grupos: jugó 45 minutos en la victoria de Chile sobre Suiza por 1-0. También estuvo presente en los octavos de final frente a Brasil, donde la Roja cayó eliminada sin que Suazo lograra anotar.

La coincidencia en Monterrey volvió a juntar simbólicamente a ambos jugadores, un recuerdo que generó nostalgia en los hinchas chilenos y rápidamente se viralizó en redes sociales.