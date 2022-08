Serena Williams, ganadora de 23 títulos individuales de Grand Slam, anunció que “se alejará del tenis” después del US Open de este año, ya que desea enfocarse en “otras cosas que son importantes para mí”.

“Llega un momento en la vida en el que tenemos que decidir movernos en una dirección diferente. Ese momento siempre es difícil cuando amas tanto algo. Dios mío, me gusta el tenis. Pero ahora la cuenta regresiva ha comenzado”, escribió en su cuenta de Instagram.

En la publicación, la tenista estadounidense de 40 años señaló que ahora se concentrará “en ser madre, en mis metas espirituales y en finalmente descubrir una Serena diferente, pero emocionante. Voy a saborear estas próximas semanas”.

“Nunca me ha gustado la palabra jubilación. No me parece una palabra moderna. He estado pensando en esto como una transición, pero quiero ser sensible respecto a cómo uso esa palabra, que significa algo muy específico e importante para una comunidad de personas”, señalo Williams en conversación con Vogue.

“Tal vez la mejor palabra para describir lo que estoy haciendo es evolución. Estoy aquí para decirles que estoy evolucionando lejos del tenis, hacia otras cosas que son importantes para mí (…). Desafortunadamente, no estaba lista para ganar Wimbledon este año. Y no sé si estaré lista para ganar Nueva York. Pero lo intentaré”, cerró.

El anuncio se produce un día después de que la tenista ganara su primer partido individual en 430 días.