Deportes mundial sub 20

Semifinales del Mundial sub 20: ¿Qué selecciones juegan este miércoles y dónde se pueden ver los partidos en vivo?

Por CNN Chile

15.10.2025 / 07:39

{alt}

Las selecciones que triunfen hoy jugarán la gran final este domingo 19 en el Estadio Nacional.

Cuatro selecciones mantienen vivo el sueño de levantar el trofeo del Mundial Sub 20 celebrado en Chile, dos de ellas representando a Sudamérica.

Tras varias semanas, este miércoles finalmente se conocerán los finalistas del torneo. Dos serán los encuentros de esta jornada, los que se realizarán en dos regiones del país.

Los ganadores de hoy jugarán la final este domingo 19 en el Estadio Nacional, mientras que los que pierdan pelearán por el tercer lugar el sábado 18 en el mismo recinto.

¿Qué partidos hay este miércoles en el Mundial Sub 20?

  • 17:00 horas – Marruecos vs. Francia (Estadio Elías Figueroa, Región de Valparaíso)
  • 20:00 horas – Colombia vs. Argentina (Estadio Nacional, Región Metropolitana)

¿Dónde ver en VIVO los partidos de este jueves 9 de octubre?

  • Todos los encuentros serán transmitidos por Dsports DGO. En el caso del duelo entre Colombia y Argentina, este también se podrá ver a través de Chilevisión.

DESTACAMOS

País CNN Chile y Radios Regionales anuncian inédita alianza para fortalecer la oferta informativa del país

LO ÚLTIMO

País Jaime Mulet pide renuncia del ministro Pardow tras error en cálculo de tarifas de luz: Es "extremadamente grave"
"Te invito al pan con palta": El comentario del presidente Boric a Ibai Llanos para cuando visite Chile
El impacto del subsidio a la tasa de interés: “Teníamos una situación de baja de venta muy severa”
Fuerte temblor afecta a la zona central y al norte de Chile durante esta mañana: Descartan riesgo de tsunami
Conceden nacionalidad por gracia a la destacada bailarina y coreógrafa Karen Connolly
Avanza en el Congreso proyecto sobre instalación de detectores de metales en colegios y centros de salud