Semifinales del Mundial sub 20: ¿Qué selecciones juegan este miércoles y dónde se pueden ver los partidos en vivo?

Las selecciones que triunfen hoy jugarán la gran final este domingo 19 en el Estadio Nacional.

Cuatro selecciones mantienen vivo el sueño de levantar el trofeo del Mundial Sub 20 celebrado en Chile, dos de ellas representando a Sudamérica.

Tras varias semanas, este miércoles finalmente se conocerán los finalistas del torneo. Dos serán los encuentros de esta jornada, los que se realizarán en dos regiones del país.

Los ganadores de hoy jugarán la final este domingo 19 en el Estadio Nacional, mientras que los que pierdan pelearán por el tercer lugar el sábado 18 en el mismo recinto.

¿Qué partidos hay este miércoles en el Mundial Sub 20?

17:00 horas – Marruecos vs. Francia (Estadio Elías Figueroa, Región de Valparaíso)

20:00 horas – Colombia vs. Argentina (Estadio Nacional, Región Metropolitana)

