Se cancela el corte de pelo: Manchester United empata con West Ham y aficionado tendrá que seguir esperando

Por Miguel Buksdorf

10.02.2026 / 19:10

El hincha del United, Frank Ilett, lleva 493 días sin cortarse el pelo tras jurar, el 5 de octubre de 2024, que no se lo cortaría hasta que el Manchester United ganara cinco partidos consecutivos.

El Manchester United, que llevaba cuatro triunfos seguidos, igualó este martes frente al West Ham, dejando puntos por primera vez desde que asumió la banca, Michael Carrick.

A pesar no ser un empate “doloroso”, hay un hincha que lo sufrió más que ninguno, Frank Ilett, quién lleva 493 días sin cortarse el pelo tras jurar, el 5 de octubre de 2024, que se lo dejaría crecer hasta que el Manchester United ganara cinco partidos al hilo.

Los “diablos rojos” llegaban por primera vez a la instancia de un posible quinto triunfo seguido, desde que Ilett comenzó el desafío.

Tras este empate con el West Ham por la fecha 26 de la Premier League, el hincha deberá reiniciar la cuenta para cortarse el pelo, de ganar sus próximos cinco partidos, podría ir a una peluquería el 20 de marzo, 531 días después de haber iniciado el desafío.

