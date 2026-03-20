Santiago Wanderers vs. Flamengo en la final de la Copa Libertadores: A qué hora y dónde ver la definición del torneo sub 20
Por Michel Nahas Miranda
20.03.2026 / 07:46
El cuadro caturro buscará hacer historia ante el elenco brasileño en la definición del torneo juvenil continental, tras eliminar a Palmeiras en semifinales y transformarse en el primer club chileno en llegar a esta instancia.
Santiago Wanderers ya tiene rival y fecha para disputar el partido más importante de su campaña en Ecuador.
El cuadro porteño enfrentará a Flamengo en la final de la Copa Libertadores Sub 20, luego de vencer a Palmeiras en semifinales y convertirse en el primer equipo chileno que alcanza esta instancia en el torneo.
El rival del conjunto caturro será Flamengo, elenco que avanzó a la definición y que ahora buscará quedarse con el título continental frente al cuadro de Valparaíso.
Cuándo juegan Flamengo vs. Santiago Wanderers
La final entre Flamengo y Santiago Wanderers se disputará este domingo 22 de marzo, a las 18:30 horas, a través de las pantallas de Chilevisión, PlutoTV y DSports.
Dónde se juega la final
El partido se jugará en el estadio Banco Guayaquil, en Quito, Ecuador, recinto perteneciente a Independiente del Valle y sede del torneo juvenil.