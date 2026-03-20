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Santiago Wanderers vs. Flamengo en la final de la Copa Libertadores: A qué hora y dónde ver la definición del torneo sub 20

Por Michel Nahas Miranda

20.03.2026 / 07:46

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El cuadro caturro buscará hacer historia ante el elenco brasileño en la definición del torneo juvenil continental, tras eliminar a Palmeiras en semifinales y transformarse en el primer club chileno en llegar a esta instancia.

Santiago Wanderers ya tiene rival y fecha para disputar el partido más importante de su campaña en Ecuador.

El cuadro porteño enfrentará a Flamengo en la final de la Copa Libertadores Sub 20, luego de vencer a Palmeiras en semifinales y convertirse en el primer equipo chileno que alcanza esta instancia en el torneo.

El rival del conjunto caturro será Flamengo, elenco que avanzó a la definición y que ahora buscará quedarse con el título continental frente al cuadro de Valparaíso.

Cuándo juegan Flamengo vs. Santiago Wanderers

La final entre Flamengo y Santiago Wanderers se disputará este domingo 22 de marzo, a las 18:30 horas, a través de las pantallas de Chilevisión, PlutoTV y DSports.

Dónde se juega la final

El partido se jugará en el estadio Banco Guayaquil, en Quito, Ecuador, recinto perteneciente a Independiente del Valle y sede del torneo juvenil.

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