Santiago avanza en su camino para convertirse en sede de los Juegos Olímpicos de la Juventud 2030

Según informó el COI, la resolución final se dará a conocer en junio de 2026, meses antes de la próxima edición de los Juegos Olímpicos de la Juventud en Dakar.

El Comité Olímpico Internacional (COI) confirmó este miércoles que Santiago fue seleccionada entre las tres ciudades que ingresarán al proceso de “Diálogo Dirigido”, etapa clave dentro de la carrera por obtener la sede de los Juegos Olímpicos de la Juventud 2030.

La decisión se basa en una evaluación favorable de la propuesta presentada por Chile, que desde marzo ha desarrollado un trabajo acelerado con informes técnicos, reuniones y participación activa de deportistas y jóvenes.

Según el informe presentado por el organismo internacional, el Grupo de Trabajo que evaluó las candidaturas “se sintió muy inspirado por la ambición del proyecto y por su visión de utilizar los Juegos Olímpicos de la Juventud para empoderar a los jóvenes”.

El COI también destacó que la propuesta chilena está alineada con los planes de largo plazo del país y que su “Plan de Sedes” se sustenta mayoritariamente en la infraestructura ya construida para los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Santiago 2023.

La candidatura de Santiago, que inició oficialmente en marzo de este año, ha avanzado con rapidez mediante reuniones técnicas, entrega de documentación y la incorporación de la visión de deportistas y jóvenes de distintos ámbitos.

El COI informó que la decisión final sobre la sede será comunicada en junio de 2026, meses antes de la realización de los próximos Juegos Olímpicos de la Juventud en Dakar.