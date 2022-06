(CNN) – El ex delantero de Camerún Samuel Eto’o recibió este lunes una condena a 22 meses de prisión condicional en un tribunal de España, tras admitir un fraude fiscal por aproximadamente US$ 4 millones (3,8 millones de euros) mientras jugaba para el equipo FC Barcelona.

Eto’o acordó pagar una multa de 1,8 millones de euros y los 3,8 millones de impuestos que debía por derechos de imagen entre 2006 y 2009.

“Admito los hechos y voy a pagar lo que me corresponde. Pero, que se sepa que entonces yo era un niño y que siempre hice lo que mi ex agente José María Mesalles, a quien consideraba un padre, me pidió que hiciera en ese momento”, explicó el ex jugador, ahora de 41 años, al tribunal de Barcelona este lunes.

Por su parte, Mesalles recibió una pena de prisión condicional de un año.

La Fiscalía había pedido condenas de cuatro años y seis meses de cárcel, cada una, para Eto’o y Mesalles.

Sin embargo, las condenas de prisión se suspendieron, pues ni Eto’o ni Mesalles tienen antecedentes penales y los términos son menores a dos años.