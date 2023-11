El exjugador de fútbol americano, Sammis Reyes, confirmó que volverá a jugar por la NFL para este 2024.

Así lo informó a través de su cuenta de Instagram, donde puso dos historias con el mensaje: “Voy a volver a la NFL para la temporada del 2024“.

En la otra historia escribió que “extraño mucho el juego. No hay nada como la NFL en el mundo. Después de tres meses de recuperación y vivir experiencias inolvidable, he decidido volver a jugar”.

“Si no es ahora, no es nunca“, agregó y puso el hashtag #UnaVidaUnaOportunidad.

A pesar de haber confirmado su regreso a la liga de fútbol americano, el deportista nacional había mencionado el 11 de noviembre que tenía una oferta sobre la mesa para convertirse en luchador de la famosa empresa internacional WWE, y que viajaría en las próximas semanas para discutir la propuesta.

Aunque en ese momento mencionó otras oportunidades laborales, no hizo mención a la posibilidad de regresar a las canchas, sino que solo su interés en incursionar en la lucha libre o en el cine.

Cabe recordar que Sammis anunció su retiro de la NFL a través de una declaración pública, revelando una conmoción cerebral que le impedía continuar de manera segura en el fútbol americano.

“Estoy sentado aquí con emociones encontradas, porque he decidido retirarme de la NFL. Duele no saber hasta dónde podría haberme llevado mi talento, pero sé una cosa, nunca me perdonaría si no pudiera ser el mismo marido, el mismo hijo, el mismo amigo y la misma persona que era antes si no cuido mi salud“, dijo en una publicación en agosto pasado.

