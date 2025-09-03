El emplazamiento de Salah a hinchas del Liverpool que ningunearon a Darwin Núñez y Luis Díaz

Seguidores de los Reds compararon a Ñúñez y Díaz con los nuevos refuerzos Florian Wirtz y Alexander Isak.

Mohamed Salah emplazó a hinchas del Liverpool que criticaron a Darwin Núñez y a Luis Díaz.

El jugador egipcio respondió una publicación en X de la cuenta Anfield Edition que señalaba “nombra una mejora más grande en la historia del fútbol”. Esto, en referencia a la salida de Núñez y Díaz del club y a la llegada de los nuevos refuerzos Florian Wirtz y Alexander Isak.

Sin embargo, el “Sol de Egipto”, respondió diciendo: “¿Qué tal si celebramos los grandes fichajes sin faltarle el respeto a los campeones de la Premier League?”.

How about we celebrate the great signings without disrespecting the PL champions? https://t.co/lRug6oFYCt — Mohamed Salah (@MoSalah) September 3, 2025

Cabe recordar que Ñúñez y Díaz salieron del equipo esta temporada, y llegaron a Al-Hilal y al Bayern Múnich, respectivamente.

El jugador uruguayo llegó al conjunto inglés en 2022 procedente del Benfica. En su etapa en Liverpool, jugó 143 partidos en tres temporadas y marcó 40 goles. Con el equipo obtuvo la Community Shield de 2022/2023, la Copa de la Liga de 2023/2024 y la Premier League de la última temporada.

Por su parte, el colombiano llegó a 41 goles y 23 asistencias en 148 partidos. Junto al club obtuvo cinco títulos en tres temporadas: dos Copa de la Liga (2022 y 2024), FA Cup (2022), Community Shield (2022) y la Premier League de la última temporada.