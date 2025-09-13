Chileno Rodrigo Ureña denuncia “persecución personal” tras sanción de seis fechas en el fútbol peruano

El mediocampista chileno de Universitario cuestionó la decisión de la FPF que ratificó su castigo por incidentes en el clásico ante Alianza Lima. También afirmó haber recibido comentarios racistas en Perú.

El futbolista chileno Rodrigo Ureña, actualmente en Universitario de Lima, criticó la sanción de seis fechas que le aplicó la Comisión de Apelación de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), a raíz de incidentes ocurridos en el clásico ante Alianza Lima.

El mediocampista aseguró que existe una “persecución personal” en su contra, luego de que el organismo ratificara el castigo por su presencia en el área de vestuarios pese a no estar convocado. “Jamás se me mencionó que no podría estar ahí, la limitación era solo cuando uno está expulsado, y yo estaba lesionado”, señaló en redes sociales.

La resolución también sostiene que el jugador insultó a uno de los árbitros del partido, algo que Ureña rechazó. “Se me imputa que insulté de manera directa, cuando en realidad simplemente pasé caminando y había colaboradores del club. Alguien aparentemente dijo que fui yo, sin existir pruebas”, explicó.

Además, el chileno expresó que ha sido blanco de comentarios racistas sobre su nacionalidad por parte de distintos actores del fútbol peruano, sin que estos episodios fueran consignados en informes arbitrales ni denunciados formalmente. “Me encuentro en una situación extraña, me pregunto si existe algún tipo de persecución personal, ahora fuera de la cancha, pero también dentro”, afirmó.

La controversia se suma a la expectación por los próximos duelos de Universitario en el campeonato local y en la Copa Sudamericana, mientras el club analiza los pasos a seguir ante el fallo de la FPF.