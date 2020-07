VIDEO RELACIONADO – Cuestionan récord histórico de Esteban Paredes (02:47)

“Mucha gente me apuntó a mí sobre esto y lo repito: yo no soy Colo Colo”. Esta fue una de las afirmaciones que el goleador colocolino compartió con el programa Todos Somos Técnicos de CDF.

“Es mucha la gente que se fue en contra mía. Nunca le he robado un peso a nadie”, fue otra de las defensas de Esteban Paredes, en medio de lo que han sido los meses más duros para el ariete de los albos, ya con varias semanas enfrentado a la directiva de Blanco y Negro, en un conflicto que se recrudeció conforme avanzó la pandemia.

Además de aquello, en el último tiempo, se sumaron cuestionamientos de algunos hinchas y una semana de indefiniciones, donde tuvo otro disgusto, cuando estuvo cerca de perder su récord como goleador histórico del fútbol chileno tras la intervención de estadísticos, algo que finalmente desechó la ANFP tras ratificar sus 216 tantos.

“No leo mucho los comentarios. A mí me importa la gente que me quiere y me tiene un poquito de cariño por todo lo que he hecho en Colo Colo. Eso es lo que me tiene con la conciencia súper tranquila”, afirmó el Tanque.

Ya en el área chica, cuando se tocó el tema de la disputa con Blanco y Negro, su reflexión fue la siguiente: “Creo que tenemos que conversar por el bien del club. Acá Colo Colo no es ni Paredes, ni Mosa, ni Mouche… por decir algunos nombres. Colo Colo es de la gente, es una institución”.

Su futuro

En cuanto a su futuro, el panorama cambió bastante según lo planeado antes de la pandemia, cuando su idea era retirarse a fines del presente año en Colo Colo. Sin embargo, debido a las dificultades que han ido sucediendo, esa bitácora ya no es tan clara.

“Retirarme en Colo Colo es el sueño que tengo, aunque dadas las circunstancias actuales está complicado el tema, no de retirarme, pero ya ha pasado un año desde el estallido social. Hoy no puedo asegurar que me voy a retirar a fin de año, porque ya me pasó una vez y no quiero que vuelva a suceder. Quiero pensarlo bien”, recalcó.

Invitado a hablar de manera hipotética, aseguró que si fuera presidente de los albos traería a Arturo Vidal. “Es un guerrero -como todos sabemos- que puede prácticamente llevar a Colo Colo a lo más alto”, apuntó.

Cabe mencionar que los problemas en el cuadro albo incluso han trascendido a los entrenamientos, donde ni siquiera han podido realizarlos de manera virtual, algo que su máximo artillero reconoce con preocupación: “Somos los más atrasados y esperamos que, de esta semana a la otra, podamos tener contacto con alguien del club”.

Finalmente, consultado por sus preferencias en un tema no menor, que es la dirección técnica del equipo, Paredes definió igual de directo como lo hace ante los porteros: “Es el Bichi”. Claudio Borghi es de su gusto y candidato principal a asumir la banca del cacique si de él dependiera.