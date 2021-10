(CNN Chile/Agencia Uno) – El director técnico de la selección chilena de fútbol, Martín Lasarte, se refirió al partido que tendrá la Roja contra Venezuela por la fecha 12 de las Clasificatorias al mundial de Qatar 2022, apuntando que Vinotinto es “un rival de cuidado”, ya que no es el mismo que hace 20 años atrás.

Consultado de entrada por el próximo rival en el camino a la próxima Copa del Mundo, el estratega de origen uruguayo declaró que “Venezuela es un rival de cuidado, no es lo mismo que hace 20 años atrás. Es un equipo que juega bien por lo que debemos hacer algunos ajustes”.

“Venezuela tiene un formato distinto al de Paraguay. Tiene jugadores muy destacados a nivel individual”, añadió.

Además, el seleccionador solo piensa en la victoria. “Si no sumamos de a tres, el resto no nos sirve de nada. Hay muchos equipos peleando por la misma situación”, señaló.

🔴 AHORA | Lasarte en la previa ante Venezuela: "Es un rival de cuidado. Lejos estamos de suponer lo que se pensaba hace 15 años atrás y por lo tanto, tenemos que hacer algunos ajustes" Más detalles en https://t.co/Ox6C5F6K3w pic.twitter.com/UiIMuwSQg0 — CNN Chile (@CNNChile) October 13, 2021

Reemplazo de Charles Aránguiz

Respecto al reemplazante del suspendido Charles Aránguiz, Machete no quiso adelantar nada. “Lamentablemente, la ausencia de Charles nos obliga a hacer una modificación, pero la idea es hacer la menor cantidad de cambios posibles. Tenemos jugadores que, aunque no reúnen las mismas cualidades de Charles Aránguiz, sí nos pueden entregar otras”, dijo.

Ante la posibilidad que Tomás Alarcón, jugador del Cádiz español, se convierta en el sustituto del Príncipe, el ex técnico de la Universidad de Chile y la Universidad Católica indicó que “no me llama la atención que Tomás Alarcón no sea titular en un equipo con Vidal, Aránguiz y Pulgar. Está peleando un lugar y es una opción para reemplazar a Charles”.

Leer también: “Lo tienes que amonestar”: Publican los audios del VAR sobre la expulsión de Aránguiz

Situación de Ben Brereton

Por otro lado, Lasarte volvió a tener positivos comentarios para el delantero Ben Brereton Díaz, quien abrió la puerta del triunfo ante Paraguay. “Tiene un ángel especial. Es sencillo, simple y optimista, con gran capacidad para integrarse pese a sus dificultades con el idioma”, expresó.

Sin embargo, el oriundo de Montevideo no se aventuró en señalar si Brereton Díaz ya se ganó un puesto de titular fijo en el equipo. “No quiero ser rehén de mis palabras, pero hay algunos jugadores que si están en condiciones, van a jugar siempre. Ben no sé si está en esa condición, pero tiene facetas que hacen que su inclusión sea mucho más posible (…) Ha tenido un gran inicio de temporada, no creo que sea inamovible. Respeto las opiniones de otros, pero creo que tiene varios matices”, declaró.

“Él juega de otra forma, en Inglaterra se juega de otra manera, él juega de otra manera, hay una cosa de ida y vuelta, él se está tratando de adaptar y el resto de compañeros se trata de adaptar a él“, complementó.

Respuesta a Caszely

Además de destacar el ambiente que se vivió en San Carlos ante Paraguay, el uruguayo se refirió a los dichos de Carlos Caszely, ex goleador y mundialista con la Roja, quien aseguró creer que Lasarte define a los jugadores “a partir del empresario”.

“No conozco casi en ningún caso quiénes son los representantes de los jugadores, me puedo equivocar o cometer algún error, pero no puede estar más alejado de la realidad”, sentenció.