Las dudas que genera la inminente renovación de Arturo Vidal en Colo Colo

Arturo Vidal está a un partido de extender automáticamente su contrato con Colo Colo, pero en Blanco y Negro ya se cuestionan si es un buen negocio mantener las condiciones actuales.

Arturo Vidal está a un partido de cumplir con la cláusula que renueva su contrato en Colo Colo, acuerdo que firmó en su regreso al club. Sin embargo, su irregular rendimiento en la temporada ha generado cuestionamientos al interior de la dirigencia de Blanco y Negro.

El periodista Cristián Caamaño, en el programa Deportes en Agricultura, reveló que el tema ya genera ruido. “¿En qué condiciones estará establecido? Si es el mismo sueldo, no es un buen negocio para Colo Colo”, planteó.

Si bien la renovación es automática por contrato, desde el club consideran que podría convertirse en un mal negocio si se mantienen los montos acordados inicialmente, sobre todo si el volante no logra recuperar su nivel.

“Pero si hay una disminución severa (en el sueldo), es importante. Con ese rendimiento, con un alto sueldo, no sé si es buen negocio para Colo Colo”, agregó Caamaño, abriendo el debate sobre el futuro del ‘King’ en el estadio Monumental.